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綠環島賣萌 難留年輕票

聯合報／ 許哲銓／研究生（宜蘭市）

民進黨四天三夜環島拼圖造勢剛落幕，立刻宣布全台拜票行程，串聯八一七個路口造勢。從三組政黨的競選造勢活動上看，民進黨造勢活動內容最豐富、形式最多樣。不過即使在造勢活動上大顯神通，恐怕仍很難留住青年選票。

大選預熱一開始，民進黨就挖空心思，各種文宣與造勢活動豐富到令人眼花撩亂，好似希望這一劑猛藥下去可以讓年輕選民看到自己的真心，吸引年輕選民重回自己陣營。但是，有用嗎？筆者看來，收效甚微。

從一月三日的土城造勢晚會和先前剛結束的環島拼圖來看，文案規畫雖然完美，效果卻不如預料。環島拼圖造勢與會者大多靠地方動員，存在政策宣講時間過長、氣氛偏悶、民眾對競選歌曲陌生、疲態盡顯的問題；與會者年紀偏大，鮮有年輕支持者自主到場，為選戰加溫效果有限。和藍營相比，民進黨一點五萬人的土城造勢晚會，遠不如國民黨八萬人雨中造勢來得振奮人心。和蔡英文當年相比，賴清德所到之處雖有死忠者熱情吶喊，但鮮有年輕面孔，與蔡過去選舉場子的氛圍差很大。

民進黨在這次立委艱困選區推出「民主大聯盟」，有人穿細肩帶辣扮「超商妹」、有人cosplay賣萌，目的正是鎖定年輕選票，以為只要多提名年輕人、提高社群聲量、吸引年輕人目光，就可賺得年輕選票。但現在看來不但效果不佳，反而弄巧成拙，不少網民砲轟民進黨的政治人物不提政見只會賣萌，這些「努力」激起年輕選民的反感。

自太陽花學運以來，青年參政意識崛起，積極參與競選投票，已經成為左右大選勝敗的關鍵力量。在二○一六年和二○二○年兩次大選中，民進黨都獲得年輕人的高度支持，但在近八年執政下，年輕支持者反而流失最多。深究原因，是民進黨施政無能、醜聞頻出，失去年輕人的好感，再怎麼操弄意識形態都難挽回頹勢。現實就是現實，意識形態永遠填不飽肚子，這幾年高房價、高物價、高失業率、低薪資、一半年輕人達不到納稅門檻，是所有年輕人有目共睹的真實現狀。年輕人認真努力也不一定有前途，這種深深的無力感在年輕群體中蔓延。

民進黨依賴青年選票的支持走上重新執政的地位，但是民進黨執政後的種種作為讓台灣青年失望，導致年輕支持者大幅流失。即使選前造勢活動投其所好，但仍難挽回台灣青年的心。

民進黨 青年 環島

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