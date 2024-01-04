哈佛大學校長蓋伊二日在日益升高的壓力下宣布辭職。哈佛大學在各項世界名校排名中總是名列前茅，甚至是數一數二，而蓋伊甫於去年七月一日就任，上任半年就倏然離職，引起世人矚目，原因值得探究。

美國主流報紙關於事件的報導標題多為「蓋伊因抄襲指控而辭職」，但內容總會提到「在國會對反猶太主義證詞的強烈反彈」。以往雖然有很多人質疑像她這樣學術成就平庸的人—她只與其他三人合著過一本書，在過去的廿六年裡只發表了十一篇期刊文章，並且沒有在她的領域做出任何開創性的貢獻，竟能當上學術地位崇隆的哈佛校長。但在有人指控她抄襲前，公然要求她辭職的聲量並不大。

事件急轉之下的直接導火線，還是蓋伊在去年十二月五日出席美國眾議院聽證會中有關「反猶太主義」的證詞。由於當時以哈戰爭正酣，以色列殘忍狂轟濫炸加薩，上萬名無辜民眾死亡，處處斷壁殘垣，歷歷在目，導致眾多美國菁英大學爆發大規模的學生示威抗議，表達對以色列慘無人道的強烈不滿，有時或有過激言論。在眾議員質問對涉嫌「反猶太主義」看法時，蓋伊等三位頂尖大學校長不約而同的表示，要視情況才能作適當回應，引起強烈支持以色列的政治人物及有力人士高度不滿，紛紛譴責並要求校長們辭職，同時威脅斷絕對學校的財務支持，拒絕雇用相關學校畢業生等，導致其中之一的賓州大學校長與校董主席於四天後雙雙辭職。

哈佛大學校董會最初表達對蓋伊的支持，尤其蓋伊的身分為非裔女性，甚為敏感，恐另招致非議；但抄襲問題持續延燒，且不斷出現新事證，蓋伊在辭職信中說：「在與學校有關人員協商後，很明顯我辭職符合哈佛的最佳利益」，「我與哈佛及其成員的深厚關係，讓我更加痛苦地目睹了近幾個月來我們社區的緊張和分裂，削弱了信任和互惠的紐帶」，「在這一切之中，令人沉痛的是，人們對我對抗仇恨和維護學術嚴謹，這兩個對我來說至關重要的基本價值觀之承諾產生了懷疑，並且恐懼受到種族敵意助長的人身攻擊和威脅」，道出導致她辭職的最重要因素。

美國國內強大的支持以色列勢力在事件中確實扮演關鍵角色，但無可諱言的，最後壓垮蓋伊的還是無法清楚辯解的抄襲問題。學術誠信是基本價值，捨此則無學術可言，蓋伊也許可以自責不夠嚴謹，但薄弱的學術資歷加上言之鑿鑿的質疑，讓支持者無以強力駁斥與衛護，也使她黯然而退。

反觀國內，自前年底林智堅抄襲案鬧得沸沸揚揚後，多位民進黨政治人物中箭落馬，總統候選人賴清德並表示零容忍的態度，但對同為新潮流派系的鄭文燦同樣因抄襲而被台大撤銷學位，反高升行政院副院長，大權在握，則視若無睹；顯示對其來說，誠信是否緊要，要看親疏遠近，而非基本價值。孔子說「民無信不立」，擔任國家領導人如果不講誠信，如何領導國家？讓人細思極恐，有待選民在即將到來的大選中，做出明智選擇。