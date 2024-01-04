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陳菊人權面目 或有另番風景

聯合報／ 廖達琪／中山大學政治所榮譽教授（高雄市）
監察院長陳菊。本報資料照片
監察院長陳菊。本報資料照片

昨日從媒體上看到，現在貴為監察院長、理應奉守中立的陳菊，參加位於高市左營區的舊城教會聚會，有立委接到爆料，陳菊可能是為輔選民進黨立委候選人、亦為新潮流成員的李柏毅；陳菊辦公室自然否認輔選一事，並聲稱與李並未同時出現。筆者看到這樣的報導，非常感慨，馬上想到她在高雄市長任內類似的事情，以及她似為選舉對筆者提出告訴的真實經歷。

二○一六年陳菊推劉世芳參選左楠區立委，因左楠向來較藍，她們甚下功夫。記得二○一五年八月某一天，筆者在高雄靈糧堂做禮拜，陳菊以市長身分，帶著市府官員，及劉世芳等人亦來做禮拜，牧師給的理由是：因二○一四年氣爆案，靈糧堂捐了五十萬給市府賑災，陳市長特別來答謝；並讓其上台說話。陳菊話中則特別提到劉世芳任副市長時（當時已辭去），曾幫靈糧堂爭取公車停車站云云。

筆者當時覺得甚不可思議，教會一向政治中立，多年來也是第一次看到讓政治人物上台，不是宣講教義，也不是分享信仰，而是以「市長」身分，置入性行銷其政黨提名的立委候選人；且之前或之後到目前，都沒有任何政治人物，運用陳菊的方法，來教會對近兩千名教友談非關宗教之事，陳菊夠厲害的。

二○一七年陳菊市長對筆者提告妨害其名譽，主因是筆者受邀至三立電視台，討論陳菊在高雄的政治操作及政績等。當時因她欲推劉世芳參選二○一八年高雄市長，但現任市長陳其邁當時亦躍躍欲試，民進黨內爭鬥激烈，筆者有點無辜的被拖累到其間，最後終獲不起訴；筆者也深刻體會，一直以「維護自由民主」、「人權鬥士」面目出現的陳菊，其真實面目，或另有一番風景。

陳菊 劉世芳

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