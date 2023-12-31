賴迴避憲法問題 兩岸怎和平？

民進黨總統候選人賴清德，在候選人辯論會媒體提問時，對「是否認同中華民國憲法以及兩岸定位的相關增修條文？」採取完全迴避的態度，不肯認同中華民國憲法。這樣，賴清德就有義務清楚告知選民，在他的認知中，他是在競選哪一個國家的總統，他的國家領土主權範圍是什麼！

賴清德以迴避的方式表示，「如果拿民國三十五年所制定的憲法來看，其實會失望的。當年李登輝總統任內推動六次修憲，目前在台灣運作這部分是增修條文，以台灣發展為中心內涵的增修條文，在這種狀況之下，如果憲法或其他法令可以團結國人，當然要尊重要採用，用來解決兩岸的問題，那是另一個層次的問題」。

賴清德除了逃避問題，更明顯表達出對憲法的無知與不尊重。李總統任內的六次修憲，再加上民進黨陳水扁任內一次，共七次修憲中，憲法第四條有關國家領土的條文「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民國大會之決議，不得變更之」，完全沒有更動；而且七次修憲，均是「為依應國家統一前之需要」做為修憲前言。依賴的說法，這樣七次修憲均是以「以台灣發展為中心內涵的增修條文」的內容，他是否應該「要尊重要採用」、「用來解決兩岸的問題」？

其次，賴這種想逃避／打混仗之法，民進黨早在李登輝執政時就曾想到過。當時民進黨想利用提請大法官會議解釋來偷偷逃避／改變有關憲法第四條所界定的中華民國領土概念，同時冀圖用此為其台獨黨綱解套。結果大法官第三二八號釋憲狠狠打了回票，解釋文表示，有關「固有疆域範圍之界定，為重大政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關予以解釋」。

這是非常嚴肅的問題。如果賴可以在這重大議題以如此方式對待，還可以當選；那憲政慣例定會創下一個可怕的先例，即：總統候選人可以不必對憲法忠誠，不必謹守憲法，可隨其個人意玩弄憲法；這樣的國家破敗成為必然。同時也表示，這個國家的人民並不把總統是否必須恪遵憲法當成重要的事。且依賴清德的性格，他勢必將這樣的勝選，當是人民對他這種台灣／中國政策概念蓋下的同意章，所以，一個更加激進與具挑釁性的兩岸政策將出自賴清德之手，並非不可能。

在這種情況下，我們還能期待一個和平穩定的兩岸關係嗎？