聽新聞
test
0:00 / 0:00

名家縱論／我們需要什麼樣的共同記憶

聯合報／ 邱坤玄

告別新冠肺炎疫情、經濟復甦遲緩的二○二三年，美國與中國大陸都有進行戰術性和緩的意願，但仍會受到俄烏戰爭僵局、哈瑪斯與以色列衝突、即將舉行的我國總統選舉，以及明年底美國總統大選的影響。

俄烏戰爭與以巴衝突已經造成美國內部的爭議，不利於拜登總統的連任之路，在這兩個危機尚未解除之前，台海絕對不能再生事端，需要和緩的美中關係。拜登要展現的是美國與大陸激烈競爭時，仍然可以與大陸溝通與管控台海局勢，避免衝突。

今年十一月習拜會前，大陸已經定調做好穩定與美國關係的策略，會議後並高度肯定此次會議的意義，指出它為改善和發展中美關係指明了方向。最近習近平在中共中央外事工作會議講話，強調元首外交與推動構建和平共處、總體穩定的大國關係格局的成果。反映大陸在疫後經濟復甦緩慢，急需擴大內需、增加投資，也需要與美國戰術性的和解。

在中美戰術和緩的架構下，大陸也開始淡化武力統一台灣的急迫性，習近平在「習拜會」表示美國預測特定時間的大陸攻台計畫並不存在；最近大陸國防部例行記者招待會，指出民進黨故意炒作大陸軍事威脅，渲染緊張氣氛，完全是為了謀取選舉利益。其背後的邏輯應該是大陸仍致力於和平統一的目標，因此美國沒有出售武器給台灣的必要。

雖然目前大陸沒有對台動武的必要，但是我選舉的結果勢將影響台灣未來的經濟發展，大陸展開台灣對大陸貿易壁壘調查，中止ＥＣＦＡ部分產品關稅減讓，主要是凸顯我貿易不公平的現象，若不協商，我國加入區域經濟合作組織將更為困難。

不論我明年總統選舉結果如何，勝選者都必須掌握這些發展的趨勢，謹慎因應，特別是要關注如果川普再度上台帶來的衝擊，這方面大陸已經有與他鬥爭的經驗，反而是台灣要面對川普利益至上、輕忽道義支持的挑戰。

美中關係趨緩之際，賴清德對大陸的態度仍然充滿敵意，批評支持侯友宜，等於支持馬英九，還拿出「經國牌」指責國民黨「不但不反共、還親共」。

馬總統八年執政期間，除了美國給予我國免簽待遇，簽署了台日漁業協議，我與大陸簽了ECFA之後，因此促成與新加坡、紐西蘭簽署經濟合作協議，至今仍然是我國與東南亞國家與已開發國家的唯一此類協議，請問以上的成果有哪一項喪失了主權？出賣了台灣？而民進黨政府面對大陸的措施，只會重複「對我影響不大」的說詞，完全無法照顧因此受損的民眾，失去執政的擔當。

蔣經國總統反共本質是要與共產黨爭中國的正統，根本是從中國人的立場出發，根本反對台獨。晚年解除戒嚴、開放報禁與開放探親，完全順應「時代在變、環境在變、潮流也在變」而做出的轉變。

現在國人享用的高速公路、國際機場、煉鋼廠等，都是十大建設留下來的遺產，是我們這一代的共同記憶，那現在民進黨執政下的回憶會是什麼呢？（作者為國立政治大學東亞所名譽教授）

美國 蔣經國 美中關係 俄烏戰爭 以巴衝突 民進黨 國民黨

延伸閱讀

俄羅斯狂轟烏克蘭 拜登：美國國會必須加速援烏

促中美交流 陸減免美國赴華旅遊簽證申請資料

中國高空偵察氣球 情報官員：利用美國網路導航

美國會明年對中政策 兩黨共識：聚焦經濟

相關新聞

災難級失言 賴選情吃力

總統大選唯一的電視辯論受到高度矚目。研究顯示，辯論影響最大的不是支持度，而是支持者對候選人的信心，表現出色有助強化支持，...

賴迴避憲法問題 兩岸怎和平？

民進黨總統候選人賴清德，在候選人辯論會媒體提問時，對「是否認同中華民國憲法以及兩岸定位的相關增修條文？」採取完全迴避的態...

名家縱論／我們需要什麼樣的共同記憶

告別新冠肺炎疫情、經濟復甦遲緩的二○二三年，美國與中國大陸都有進行戰術性和緩的意願，但仍會受到俄烏戰爭僵局、哈瑪斯與以色...

大屋頂下／中華民國如果帶來災難 難道台獨黨綱是護國神山

賴清德涕淚縱橫地衛護他在萬里的老家違建，卻又幾乎沒有底線地譏嘲攻擊摧毀中華民國憲法。做為一個可能出任中華民國總統的政治人...

星期透視／九局下誰能再見安打

總統大選這總數近一千五百萬票，涉及政黨、群族、階級、性別等多角化競爭的複雜情勢，愈到最後關頭愈是暗潮洶湧、更迭起伏，非到...

消防救災 落實夥伴作業

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺為救人不幸殉職，消防局內部初步研判裝備正常沒問題，可能是游分隊長使用的空氣瓶空氣耗盡，為求生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。