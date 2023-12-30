消防救災 落實夥伴作業

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺為救人不幸殉職，消防局內部初步研判裝備正常沒問題，可能是游分隊長使用的空氣瓶空氣耗盡，為求生而解開面罩呼吸，因而吸入大量濃煙不幸喪生。

根據媒體報導及相關消防人員說法推測過程，游尚樺和消防隊員們從陽台救下四人後，他又和另名消防員去各房間搜索受困民眾。游離開水線後，到最東側最內房間搜索，但過程疑似氧氣瓶耗盡，氣瓶不斷發出警報呼叫，生命呼叫器也啟動，其餘隊員接獲緊急訊號，又發現游不見，立即入室搶救，再發現游時，他已倒在房間門口無生命跡象。

無獨有偶的是，二○一七年，同樣是新工分隊的隊員林永軒，在搶救工廠大火時，剛救出十三名工人，自己卻因空氣瓶空氣耗盡，被迫摘掉面罩呼吸求生，不幸吸入性嗆傷倒臥火場，送醫後不治身亡。

進火場的消防員雖有一套個人安全回報機制（PAR），主動回報管制員任務執行進展，與管制員的呼叫機制雙向確保執行任務的安全。不過資深消防員說，這些配備與SOP再完備，想安全撤出火場，還是要靠團隊合作，任何人都不能落單才是王道。

正如夥伴系統（buddy systems）在安全作業中所進行的方式，兩個人以上（夥伴）作為一個整體共同運作，讓他們彼此能相互監督、互相幫助、注意彼此的安全。

夥伴作業包括互護夥伴作業，兩人作業互相確認彼此之安全；監護夥伴作業，一人作業另一人在外監視確認其安全。在高風險的作業中皆不得單獨一人作業，如：局限空間作業、電氣作業、高空作業及救災作業（消防人員），因為作業風險高，有許多無法預期之突發狀況，若單獨作業個人難以脫困，將面臨身命之威脅。

這種觀念在生活上也適用，如：登山活動，女子夜歸，長者獨居，都將面臨危險而無法自行脫困的危機。消防隊員為了救人出生入死，英勇精神令人敬佩，但在保護他人之際，應先保護好自己，除了出任務前的裝備齊全之外，更應注意避免單獨進入險境。

消防人員接連發生鋼瓶空氣用盡而喪命的前車之鑑，應深刻檢討救災的策略與防護對策，火場救人落實夥伴作業，在面臨危急時刻才不致孤軍奮戰、無力脫困，方能杜絕此類憾事一再發生。