有上百個和平理由 為何選戰爭

中美之爭本質上是權力之爭，是一個新興的強權與既得利益的強權之爭，中國未必要挑戰美國的霸權，但西方歷史的邏輯是國強必霸。美國要全力阻止中國超越美國，但中國壯大的能量和速度，發展的潛力和韌性早已超過美國的想像。

為了挽救美國的霸權，美國對中國進行極限施壓。中國一方面以戰略耐心，以時間換空間；另方面也以底線思維「放棄幻想、勇於鬥爭」，做最壞的打算，無懼美國的挑戰。

中美之爭是國際社會上權力轉移的現象，以美國為首的西方力量在衰退，以中國為首的非西方力量在崛起。這個現象在廿一世紀前廿年已充分證明，過去兩年尤為顯著，這種結構性的變化是無法逆轉的。

由於美國國力衰退，所以會強調價值和意識形態。但在國際社會上，地緣政治的變化和權力的轉移，是現實的存在，不是想像中或情緒化的幻想。中國的成就是生產力和治理績效的成果，是社會主義結合資本主義的實用主義，和意識形態無關。美國以意識形態貶低中國，只能自曝其短，既無正當性，也無可能性。

由於美國實力不足，所以才會拉幫結派，全球奔走，籌組抗中聯盟。美國恐嚇世界，如台海發生戰爭將重創世界經濟，全球會損失三兆美元。美國政府官員和軍方人士也一再宣稱中國武力攻台將損失慘重，並會遭到比烏克蘭大五百倍的制裁。甚至警告中國，解放軍已經四十多年沒打過仗，攻打台灣兩棲登陸十分困難。但美國從未說過它在台海戰爭中會獲勝，至少在國防部的兵推中，美國均是慘敗。

事實上，在台海戰爭中，中國享有主場優勢，不但中國海軍已是全球第一，中國的導彈可覆蓋第一、第二島鏈，精準打擊。在台灣八百公里飛機不加油的範圍內，中國有四十多個機場，超過一千架戰機，加上三艘航母。而美國只有一個沖繩的嘉手納機場，約一百架戰機，距台灣六百公里。海軍只有日本一個橫須賀軍港，距台灣兩千公里。在台海發生戰爭的情況下，美國航母必須退到四千公里以外，否則一艘被導彈擊中，便會犧牲五至六千名官兵。對共軍而言，台海戰爭，開戰即決戰，所有美軍在西太平洋的軍事基地將無一倖免。美國如膽敢攻擊中國本土，必遭中國對美國本土報復，將是核戰。美國將被毀滅，中國軍備已地下化七十年，尚可倖存。如果只打傳統戰爭，靠的是生產力和製造業。中國目前的製造業是美國的兩倍，供應鏈遍及全世界，戰略物資、鋼、鋁、稀有金屬、造船均占世界五十％以上，美國只有個位數，甚至只有一％或二％。

美國一些學者一再提醒美國最大的利益是避免與中國發生戰爭，並說這是一個可以避免的戰爭。習近平和一些美國學者也稱中美有一百個理由可以和平共處，為何非要選擇戰爭不可。

美國政府會說出一大堆理由指責中國的不是，如不遵守國際秩序（指的是美國的法律）、對外侵略（不是說中國四十多年未打過仗嗎？)、破壞台海和平（台灣是中國的領土，是誰在破壞台海和平？）等，但真正的理由只有一個，便是要阻止中國超越美國。為此，美國已決心和中國進行長期的競爭，即使激烈的競爭，但戰爭絕非是美國的選項。美國已一再表示無意與中國衝突（四不一沒有），但在台灣問題上，如處理不慎，仍難避免擦槍走火。