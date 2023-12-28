校園割頸 應同理老師的無助

「新北校園攻擊事件」令人難過與憤怒，不少人這才驚覺，曾幾何時台灣中小學校園也變得如此不平靜，各界紛紛呼籲重視校園安全。殊不知，各種校園衝突事件已然層出不窮，近年來更有增加趨勢，甚至不乏有生對師的攻擊事件，確實值得各界嚴肅面對。

此次不幸事件後，潘文忠部長提醒教育人員，稱要依教育部輔導管教辦法，老師如知悉學生攜帶刀械等違禁品應立即通報學校，學校也應緊急通報。部長並要求學校加強輔導在行為各方面需要特別協助的學生，對受到驚嚇的學生提供諮商協助，也希望老師透過課程或導師時間，提醒學生使用蘿蔔刀或其他文具時務必注意安全。

其實，部長對教育人員的呼籲，正是台灣中小學老師工作的日常。教育官員千篇一律的回應，除了讓人感到不食人間煙火，也難以從根本減少校園攻擊事件。老師的吶喊是：當學生不服管教，甚至攻擊同學或老師時，學校老師應該怎麼自處？而當相關人員無能為力，家長也不負起監護人基本管教責任時，學校與老師的支持體系又在哪裡？教育部除了一再課責學校，還能對學校提供哪些具體協助？

老師有輔導管教學生的義務，問題是，教育部所稱教師輔導管教規範，不僅難以保障老師有合理管教措施，老師在進行輔導管教行為時，還可能反遭學生、家長投訴，從而成為校園事件中的當事人。在層出不窮的投訴甚至濫訴下，不少老師深感動輒得咎；在不信任教育人員、甚至敵視教師的教育氛圍下，校園裡「多管閒事」的教育人變少，不是因為老師不再懷抱教育熱忱，而是確實有太多令學校人員心力交瘁的管教爭議，何況還可能因此身陷曠日廢時的「不適任教師」處理機制中。在分身乏術又無力回天下，愈來愈多的老師只好選擇明哲保身、感慨不如歸去，這無疑才是台灣教育的一大危機。

再以學生攜帶違禁品到校或嚴重行為偏差學生的管教問題為例，學校人員若知悉，怎可能不加以勸誡？要問的是，除了學校，為何不同時責問家長有無善盡管教責任？實則，不是學校消極不作為，而是在學生基本權益備受呵護的現在，就算學校恪遵相關程序搜查學生書包，還是有可能被投訴；回到學校現場，為避免整個班級的師生互動、班級經營以及既定教學進度陷入惡性循環，面對屢勸不聽的學生，在現實面，老師除了苦口婆心的道德規勸，到底還能有何積極作為？

凡此，現階段學校面臨的輔導管教困境，以及第一線人員的無力與挫折，顯然已不是教育官員呼籲精進輔導管教措施就能解決。誠懇建議教育部嚴肅面對校園事件的結構性原因，同理看待學校與教師的無助，徹底檢討輔導管教相關規範，研議增置相關人力與資源，協助學校處理校園衝突事件。針對學校難以管教之學生，更應修法課予家長管教義務並明訂罰則。

很遺憾，在學校不斷承受壓力的同時，家庭與親子教育卻少人聞問；與其主打讓學生留校到晚上，總統候選人何不帶頭呼籲重拾家庭的教育功能，並課以父母更多的管教責任？要知道，式微的家庭教育，疏於陪伴孩子的父母，或許才是校園衝突事件的根源。