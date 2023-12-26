老礦工的吶喊：許我一座文史館

總統大選投票日接近，議題攻防衍生對「礦工」種種評論。然而這些被激起的對立火花背後，有一群年逾七、八十歲的老礦工，默默在他們以前曾經安身立命、養家餬口的煤礦坑口，用自己老人年金集資向當初的東家「瑞三鑛業」承租房舍，胼手胝足成立了「猴硐礦工文史館」，把各種當年有形的資產及無形的記憶，一點一滴地匯集整理展示起來，並守護著台灣開採面積最大、延伸距離最長的「瑞三本坑」礦口，迄今已逾四年多，每個月都會舉辦不收費的走讀導覽，由老礦工們背著麥克風、拿著老照片，說著自己的故事，回味那段礦工歲月，引領民眾進入「礦工生活記憶漫遊」的時空旅程，儼然是活生生的文史印象重現於面前，追憶起台灣礦業興盛的榮景；也讓猴硐從現在強調觀光的「貓村」，可以找尋本來的樣貌。

我曾經多次與友人跟著這些礦工老前輩們，從猴硐火車站集合出發，從公有的願景館、整煤廠、運煤橋到仍屬私產的礦業大樓、王醫師診所、礦工宿舍等等，並走著以前的運煤道或是山徑，探訪過往礦業的遺跡，想像原來猴硐礦業興盛的樣貌，還有曾經的電影或劇集拍攝場景。新北市政府對於猴硐的觀光建設近年大筆挹注，卻無法彰顯主軸；好比修復了瑞三整煤廠，卻沒有安排專責的導覽，許多介紹礦工生活的常設布展內容出現謬誤，亦讓這些老礦工們心有遺憾。

老礦工指正整煤廠官方解說板謬誤。圖／劉寶麟攝

此地整個「瑞芳瑞三鑛業」早就被列為歷史建築，但僅有整煤廠、運煤橋等被納入，「猴硐礦工文史館」承租所在的「瑞三本坑」事務所及其礦坑，並未獲得審議通過保存，非常可惜。更遑論老礦工們珍藏的器具物品，還有那屬於無形記憶的開採煤礦實務工藝與技巧。環顧整個瑞芳猴硐被列為市定古蹟或歷史建築的地方不少，若能將此塊補足納入，一定會有更完整的論述、追憶與保存。

曾經詢問過「猴硐礦工文史館」主事者周朝南先生及諸位前輩們，現在均逾古稀之年，為何還有熱忱投入這種吃力不討好的事情？大家異口同聲說「礦工遺留的不是貧窮，而是告別貧窮」、「礦工付出的勞力是國家經濟的動力」、「每個人都經歷過礦坑災變，因為我活了下來，要為那些曾經在礦坑共事的罹難者留下歷史印記」…，著實令人感動欽佩！

老礦工們在「猴硐礦工文史館」解說自己的故事。圖／劉寶麟攝

現在「猴硐礦工文史館」承租房舍的所有權人「瑞三李家」另有運用考量，言明半年後屆期不再續租。老礦工們認為自己年歲已高，單憑個人已無法守護這礦業的最後一塊記憶，希望能獲得政府的重視，將這些年他們辛勤的成果，從民間的自食其力轉化成公部門投入維護，於是提出「許我一座公立的礦工文史館」訴求。

老礦工們向民眾解說煤礦遺跡。圖／劉寶麟攝

目前社會聚焦討論「礦工」的房舍議題，反而忽略真正應該重視的礦工文史，其實許多藍綠政治人物都曾到訪過這個礦工文史館，不論是文化部史哲部長、內政部林右昌部長、新北市侯友宜市長及諸位大官要員們，均表支持與認同，只是現在已到了關鍵時刻。衷心期盼老礦工的心願能獲政府的允諾，為台灣歷史留下見證。

「猴硐礦工文史館」由退休老礦工擔任志工，引領民眾參訪廢棄礦工宿舍。圖／劉寶麟攝

「礦工」留下來的不是貧窮，而是心血付出的歷史！「許我一座公立的礦工文史館」加油！