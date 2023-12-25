聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體學程與高教卓越背道而馳

聯合報／ 林志忠／陽明交通大學電子物理系退休教授（新竹市）

新冠肺炎疫情以來，由於遠距業／商務、教學及個人上網需求等等因素，造成對半導體晶片的需求遽增，加上中美地緣政治的火上添油，國人遂有了護國神／群山的說法，一方面引以為傲，有時則未免自嗨。

於是教育部仰承上意，緊鑼密鼓修法並核准通過了多所半導體研究所、學士班和（非理工生）專班等的設立。日前一則新聞更報導，台大將鎖定僑生和外籍生，增設一項半導體學士學位學程。據聞該學程將增聘六位專任教師，橫跨半導體領域、材料、物理、電子電路和數位電路等專長，即每類專長將各有一位專任教師，負責開授學士班四年的專業課程。這種規畫，像是期待受聘的專任教師，個個都是三頭六臂、神通廣大者。

在該學士學程的規畫中，學生畢業需修完一二八學分。若扣除共同必修和通識課程（假設為廿學分），則專業課程共約一○八學分，相當於卅六門三學分的課程，所以每位專任教師需（每年）開設六門專業課程，這顯然是行不通的天方夜譚。因此，這些學士學程的外籍生勢必得到各相關系所去修課。如此除了增加各系所原已非常沉重的教學負擔之外，共同必修和通識課程是否也應都以英文授課，否則這群外籍生豈非如同鴨子聽雷？然而，台大的整體課程規畫與一萬多名大學部學生的學習，應遷就這百來位外籍生嗎？

當今台灣的資通訊產業在全球占有一席之地，國民同感驕傲，這是半個世紀以來無數國人戮力以赴，共同辛勤耕耘的碩果。換句話說，今天的北、中、南科學工業園區得以睥睨世界，是幾十年來各大專院校理工畢業生（為主）的貢獻，而這些畢業生，正是得力於在學時獲得了電機、材料、物理、化工等系所的紮實訓練。如今教育部視這些根深葉茂的系所如無物，亟欲另起爐灶，則不出數年，恐導致新鬼煩冤舊鬼哭，未得其利先受其害，最終掏空園區優勢，遺禍國家。

高教的卓越，除了在於解決人類社會面臨的重大問題與挑戰之外，更有一部分來自創新知識，貢獻文明。半導體學院、學士班和專班等一類學程，其目的和作法都在於配合特定產業的一時需求，把頂尖大學的寶貴人力和資源匆促用於普及教育（職業訓練），顯然和全球主流高教的追求創新及深化知識背道而馳。

半導體 外籍生 教師

延伸閱讀

HBL／「洋將」對決 能仁混血中鋒心理戰噴垃圾話

鎖定僑生、外籍生 台大通過增設半導體學士學位學程

教團提問總統候選人技職教育政策 批柯文哲空有理想沒實際作法

UBA／明年限每節1外籍生上場 擁5洋將虎科：今年是過渡期

相關新聞

個資大流竄 政府無作為

最近有位朋友告知一個親身經歷的電信詐騙過程：「電話一開頭，對方所說的情節我就半信半疑，認為可能是電信詐騙。對方察覺我有戒...

行人地獄變成行車地獄？

降低車禍事故率一直是政府努力的目標，以往重點擺在如何令車輛不要超速，祭出科技執法利器，但發現暴增的舉發超速事件數目，並未...

科技．人文聯合講座／古今之爭何時休

近來文言文與白話文論爭，甚囂塵上，遇上總統大選，激出不少火花。我們姑且稱之為台版「古今之爭」。事涉課綱文體之爭，孰高孰低...

半導體學程與高教卓越背道而馳

新冠肺炎疫情以來，由於遠距業／商務、教學及個人上網需求等等因素，造成對半導體晶片的需求遽增，加上中美地緣政治的火上添油，...

國家養 就不能餓孩子

面對嚴峻的少子女化現象，「零至六歲國家養」已從共識政見轉化為政策。幼兒園肩負二至六歲幼兒教養的重責，近年教保服務人員的高...

社會救助法 跟不上時代

十多年未修訂的社會救助法條文，讓台灣甘苦人的弱勢處境與解困，處於未開發的低度文明階段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。