半導體學程與高教卓越背道而馳

新冠肺炎疫情以來，由於遠距業／商務、教學及個人上網需求等等因素，造成對半導體晶片的需求遽增，加上中美地緣政治的火上添油，國人遂有了護國神／群山的說法，一方面引以為傲，有時則未免自嗨。

於是教育部仰承上意，緊鑼密鼓修法並核准通過了多所半導體研究所、學士班和（非理工生）專班等的設立。日前一則新聞更報導，台大將鎖定僑生和外籍生，增設一項半導體學士學位學程。據聞該學程將增聘六位專任教師，橫跨半導體領域、材料、物理、電子電路和數位電路等專長，即每類專長將各有一位專任教師，負責開授學士班四年的專業課程。這種規畫，像是期待受聘的專任教師，個個都是三頭六臂、神通廣大者。

在該學士學程的規畫中，學生畢業需修完一二八學分。若扣除共同必修和通識課程（假設為廿學分），則專業課程共約一○八學分，相當於卅六門三學分的課程，所以每位專任教師需（每年）開設六門專業課程，這顯然是行不通的天方夜譚。因此，這些學士學程的外籍生勢必得到各相關系所去修課。如此除了增加各系所原已非常沉重的教學負擔之外，共同必修和通識課程是否也應都以英文授課，否則這群外籍生豈非如同鴨子聽雷？然而，台大的整體課程規畫與一萬多名大學部學生的學習，應遷就這百來位外籍生嗎？

當今台灣的資通訊產業在全球占有一席之地，國民同感驕傲，這是半個世紀以來無數國人戮力以赴，共同辛勤耕耘的碩果。換句話說，今天的北、中、南科學工業園區得以睥睨世界，是幾十年來各大專院校理工畢業生（為主）的貢獻，而這些畢業生，正是得力於在學時獲得了電機、材料、物理、化工等系所的紮實訓練。如今教育部視這些根深葉茂的系所如無物，亟欲另起爐灶，則不出數年，恐導致新鬼煩冤舊鬼哭，未得其利先受其害，最終掏空園區優勢，遺禍國家。

高教的卓越，除了在於解決人類社會面臨的重大問題與挑戰之外，更有一部分來自創新知識，貢獻文明。半導體學院、學士班和專班等一類學程，其目的和作法都在於配合特定產業的一時需求，把頂尖大學的寶貴人力和資源匆促用於普及教育（職業訓練），顯然和全球主流高教的追求創新及深化知識背道而馳。