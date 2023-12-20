撤貿易壁壘 讓兩岸共好

數千年來，人類賴以維繫整個社會的傳統思維及道德倫理（尤其是東方文明），總認為商人不事生產，未能對社會創造價值，甚至其「營利」的觀念褻瀆神明，導致在「士農工商」的排序最低，不受重視。不過，經濟學之父亞當史密斯卻翻轉歷史，主張人人追求自利「賺錢營生」，再透過市場體系的公平競爭，也可如順水推舟促進全體的利益，維繫整個社會。

史密斯在《國富論》曾說：「我們能夠有東西吃，不是出於屠夫、釀酒師或麵包師傅的善心，而是他們的自利心。我們不要訴諸他們的仁慈心，而要訴諸他們的自利心。不要和他們談論我們的需求，而要談論他們的利益。」

每個人追求自己的利益，透過市場體系的分工合作、公平競爭，冥冥中有「一雙看不見的手」，帶領我們達成社會全體的利益，這比蓄意想達成社會全體的利益還更有效率。自利與公共利益一致，為市場體系追求自利取得道德上的正當性。

日昨大陸提前發布「商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告」，依據調查結果及《對外貿易壁壘調查規則》第卅一條規定，大陸商務部認定，台灣對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情況，構成貿易壁壘。

值得注意的是，這次貿易壁壘調查的申請，是由中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會、中國紡織品進出口商會等民間社團法人所提交的，以維護相關產業和企業本身的合法權益。

其次，根據相關事實的收集與核實，問卷調查的發放與回收及實地調查，大陸商務部認定，台灣違反ＷＴＯ最惠國待遇的不歧視原則及兩岸ＥＣＦＡ第一條規定的義務，對大陸已造成總體負面影響；包括大陸產品進入台灣市場所造成的阻礙或限制，對大陸產品在台灣市場競爭力所造成的損害，以及對兩岸產業鏈供應鏈交流合作的影響。

另外，其調查結果顯示，大陸主要產業的出口產品（例如鮮蘋果、鮮葡萄、鮮柑橘、鮮梨等水果；大蒜、蘑菇、木耳等蔬菜；五礦化工產品、機電產品、紡織品和醫藥保健品等），還有相關產業均受到顯著衝擊。

最近台大前校長孫震教授的新書《等閒識得東風面：當亞當史密斯遇見孔子》，特別強調史密斯在其所著《道德情操論》的看法：我們關心自己的幸福，所以產生「審慎」的美德；我們也關心別人的幸福，所以產生「公平」和「仁慈」的美德。公平是不傷害別人的利益，仁慈是增加別人的利益。公平是絕對的義務，必須嚴格要求；仁慈不是絕對的義務，只能期待。雖說「兩岸一家親」，但大陸在ＥＣＦＡ對台灣的善意讓利不是絕對的義務。

今年適逢亞當史密斯三百周年誕辰，世界各地（包括中國大陸）都有許多系列紀念活動。或許史密斯所擘畫的願景值得兩岸同胞深思。衷心期待兩岸能回歸市場體系的正常運作，肯定人類活動中最世俗的賺錢慾望，嚴格遵守公平競爭的遊戲規則，讓自利與兩岸共好的利益趨於一致，皆大歡喜。