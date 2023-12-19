照顧兒少 避免弱勢悲歌

國民黨總統候選人侯友宜十三日舉行「侯趙顧、好照顧」兒童課後照顧免費政見記者會，包括推動公立國小課後照顧全面免費、課後照顧延長到晚間七時、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等。

今年十月，嘉義民雄一戶低收入戶家庭，父親外出做粗工，母親被村幹事通知，外出重辦低收入戶申請，家裡只有二歲弟弟及四歲妹妹留在房內，結果家中大火，姊弟不諳逃生，因而命喪火窟。

這樣的弱勢家庭悲歌，正是因為政府沒有周延的兒童照顧政策。沒想到政府沒有精進，更以違反兒童及少年福利與權益保障法「獨留六歲以下兒童在家」及刑法過失致死罪，在母親慟哭完告別子女後，將其直接上銬帶走，可謂毫無人性。

對此最先發出正義之聲的是勞動黨原擬參選的王正，主張為弱勢家庭主動提供托幼服務。侯友宜進一步提出政見：零到六歲托嬰、幼機構一律免費，其他補助一到二萬元；六到十二歲學童推動課後照顧。

落實兒童照顧，才能真正拯救兒少，避免嘉義民雄的憾事再度發生。其他對此政見的批評，也就不攻自破了。