無憲法一中 沒兩岸經貿談判

中國大陸商務部日前宣布台灣貿易壁壘屬實，再度引發ECFA是否被廢止的政治疑慮。其實目前兩岸雙方敵意日升，政治、經貿、軍事及打擊國際參與等的軟硬體武器都會被用上，可單項打擊，也可能多項相互為用。我方也有策略，例如利用去中、反中作各種認知作戰，阻擋大陸和平統台的可能，也是軟體武器的運用。

兩岸的政治經貿政策是無法分割的，假如執政者不遵守「憲法一中」，就不要想去談兩岸經貿協議，以免這個黨談成了，另一個黨執政又不去遵守，徒浪費大量資源、人力及經費。回想ECFA談判期間，我方經貿官員及海基會人員往返大陸的次數，應有上千人次以上；花費巨額經費，來回奔波，廢寢忘食，辛勞備至，好不容易完成了早收清單，但也只是「前菜」，陸方給我方五三九項，我方給陸方二六八項，但僅占全部貨品項目的百分之五。

依據ECFA協議文本規定，雙方應不遲於生效後六個月內，就貨品貿易協議及服務貿易協議展開磋商並盡速完成，後因我方發生太陽花事件，未履行約定，雙方所做的努力及花費的資源等於白費了。早收清單的五三九項固然重要，未完成占百分上九十五貨品項目的貨貿協議及服貿協議更為重要，此延誤不但錯失良機，也影響未來加入多邊經貿協議的機會。

未來假如要恢復兩岸經貿談判，就應以固化的憲法一中認知為基礎，執政者要講「維持現狀」，就應把定義講清楚，到底維持那些現狀，不能模糊；「行為規範」也要講清楚，才能建立互信，不能一方面想要建立經貿關係，另一方面又利用各種方法和機會打擦邊球搞去中、反中，使對方對和平解決兩岸問題的可能性絕望，屆時即使尚未發生戰爭，但可能各種軟硬體武器都會併用一起上，而不只是經貿的打擊而已。

台灣要能繁榮發展，必須切實固守憲法的國家路線，不能違憲、變來變去不受約束，否則受害的將是全民的安全及福祉，特別是年輕人的未來。