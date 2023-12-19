聽新聞
test
0:00 / 0:00

無憲法一中 沒兩岸經貿談判

聯合報／ 王亮／中華戰略學會資深研究員（台北市）
中國大陸認定台灣貿易壁壘，各界憂心會停止ECFA。圖為蔡英文總統。記者劉學聖／攝影
中國大陸認定台灣貿易壁壘，各界憂心會停止ECFA。圖為蔡英文總統。記者劉學聖／攝影

中國大陸商務部日前宣布台灣貿易壁壘屬實，再度引發ECFA是否被廢止的政治疑慮。其實目前兩岸雙方敵意日升，政治、經貿、軍事及打擊國際參與等的軟硬體武器都會被用上，可單項打擊，也可能多項相互為用。我方也有策略，例如利用去中、反中作各種認知作戰，阻擋大陸和平統台的可能，也是軟體武器的運用。

兩岸的政治經貿政策是無法分割的，假如執政者不遵守「憲法一中」，就不要想去談兩岸經貿協議，以免這個黨談成了，另一個黨執政又不去遵守，徒浪費大量資源、人力及經費。回想ECFA談判期間，我方經貿官員及海基會人員往返大陸的次數，應有上千人次以上；花費巨額經費，來回奔波，廢寢忘食，辛勞備至，好不容易完成了早收清單，但也只是「前菜」，陸方給我方五三九項，我方給陸方二六八項，但僅占全部貨品項目的百分之五。

依據ECFA協議文本規定，雙方應不遲於生效後六個月內，就貨品貿易協議及服務貿易協議展開磋商並盡速完成，後因我方發生太陽花事件，未履行約定，雙方所做的努力及花費的資源等於白費了。早收清單的五三九項固然重要，未完成占百分上九十五貨品項目的貨貿協議及服貿協議更為重要，此延誤不但錯失良機，也影響未來加入多邊經貿協議的機會。

未來假如要恢復兩岸經貿談判，就應以固化的憲法一中認知為基礎，執政者要講「維持現狀」，就應把定義講清楚，到底維持那些現狀，不能模糊；「行為規範」也要講清楚，才能建立互信，不能一方面想要建立經貿關係，另一方面又利用各種方法和機會打擦邊球搞去中、反中，使對方對和平解決兩岸問題的可能性絕望，屆時即使尚未發生戰爭，但可能各種軟硬體武器都會併用一起上，而不只是經貿的打擊而已。

台灣要能繁榮發展，必須切實固守憲法的國家路線，不能違憲、變來變去不受約束，否則受害的將是全民的安全及福祉，特別是年輕人的未來。

反中 服貿 ECFA 貿易壁壘

延伸閱讀

陸認台貿易壁壘！藍委批政府無作為 經濟部：沒有國家在談判前自掀底牌

經濟日報社論／正視大陸貿易壁壘後續發展

趙少康參加造勢展人氣 全場四分之一民眾衝台前搶拍

批綠經濟打模糊戰 侯友宜：雞蛋不能同籃 兩岸經貿不可能斷

相關新聞

借1.3兆還８千億 沒債留子孫？

蔡總統日前誇稱，她任內還債八千億元，沒有債留子孫。我根據財政部財政統計年報及網路資料，截至一一二年九月八日止，已還國債七...

無憲法一中 沒兩岸經貿談判

中國大陸商務部日前宣布台灣貿易壁壘屬實，再度引發ECFA是否被廢止的政治疑慮。其實目前兩岸雙方敵意日升，政治、經貿、軍事...

綠用「愛台灣」畫分種姓

外電報導指出，美國前總統川普表示，移民正在「汙染我們美國的血液」。此言一出，白宮譴責，形容川普言論與法西斯主義類似。

在砲彈落下之前…

美國聯邦參眾議院表決通過主要對烏克蘭、以色列、台灣提供軍援，高達八千億美元的國防授權法。俄烏戰爭打了快兩年，近期以哈衝突...

誰老家能比「賴皮寮」

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒。民進黨官網解釋「此房屋為賴主席親戚所有」。這個解釋無法讓人釋疑，還引發新的爭...

發展AI 台灣最佳賽道在應用

上星期五，行政院二○二三年科技顧問會議閉幕，聚焦討論「半導體與AI」和「淨零科技」兩大議題，認為將對台灣未來科技發展產生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。