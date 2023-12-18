技職教育若不保 產業恐消失

媒體報導政務委員林萬億呼籲技職止血，「連公東高工都守不住很漏氣」。筆者有些想法。

近年來少子化浪潮襲擊，學生遽減，嚴重影響到許多學校的發展。揆諸這幾年退場的學校，教育主管機關沒有完善的配套措施且毫無作為，沒有考量到退場師資的規畫、校地的安排、學生的修課及畢業等問題，這樣問題依舊存在，教育未來何去何從沒有人知道。

林萬億在此時發表意見，是選舉考量或另有他因？學校退場不是現在才發生，而是持續多年，行政院應該結合跨部會研擬周延方案，除了砸金之外，有沒有其他比較具體可行的策略？

技職教育是台灣產業及經濟發展重要推手，配合產業脈動及社會需求培育人才，並透過具有豐富實務經驗之師資，讓學生能依照個人興趣、性向與才能，以「從做中學」和「務實致用」作為技職教育之定位，以「實務教學」及「實作與創新能力培養」作為核心價值，讓學生於畢業後能快速與產業接軌，不僅成為應用型專業人才，也是帶動產業發展及提升產業研發與創新之重要支柱。

技職教育與國家未來產業脈動變化息息相關，技職教育要止血，還有許多地方必須努力及改變，這有賴政府的智慧，否則不僅技職教育的質與量都會發生問題，連整個產業都會被取代或消失不見，這是國家一大損失。