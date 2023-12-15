政黨輪替 取回人民教育權

日前北一女國文老師針砭一○八課綱刪減文言文，引發社會大眾檢討課綱呼聲，為此，國民黨總統候選人侯友宜承諾當選後會盡速召開「教育國是會議」，全盤檢討一○八課綱，並籌畫前瞻性的教育政策。恰於此時，近六十個教育團體舉辦總統候選人教育政策座談會，但民進黨總統候選人賴清德陣營卻未派代表出席，讓主辦單位錯愕之餘，也失去一次與人民對話教育的機會。

筆者認為，人民對於教育國是會議，至少有下列五點呼求：

一、重新思考教育的價值：教育是價值取向的活動，奠基於普世的教育規準，包括道德可欲性、內容認知性、程序自願性、民主性，以及人類處境的關懷，否則，就是反教育。民進黨執政後，掌權者為了追逐權力、財富及地位，進行種種「反教育」的言行。藉由「教育國是會議」的召開，重新思考我們要培養什麼樣的下一代？追求的教育價值又是什麼？

二、規畫整體教育政策。一○八課綱實施以來已產生種種爭議，唯民進黨政府面對外界質疑，從未思考如何整體檢討改進，反而以政治性、區域性、片面性、技術性的措施回應。日前，全教總批評，一○八課綱從制定到執行皆缺乏「政策專業」與「教育專業」，廣聘許多非教育領域的人士擔任課綱委員。因此，人民呼求，「教育國是會議」必須面對ＡＩ世代，教育政策及課綱必須回歸政策及教育專業，規畫整體教育政策，因應國際人文及科技的發展趨勢。

三、確認教育權的歸屬。教育基本法第二條規定：「人民為教育的主體。」第一次政黨輪替前，民進黨與教改人士高唱歸還「人民教育權」。可惜，執政後卻膜拜「黨國教育權」，「黨」才是教育的主體。教育政策並非依據決策ＳＯＰ產出，而是邀請同溫層人士、學者及壓力團體參與體制會議、擔任課綱委員，「課綱審查委員會」變成「黨意」組織，將有爭議、有待論辯、缺乏全民共識的個人理念注入到教育體制裡。如此，民進黨政府變成教育的亂源。例如，高層卡管案、挺論文抄襲案、論文封存卅年案、官箴敗壞、私德淫亂案層出不窮。因此，人民呼求政黨輪替，支持「教育國是會議」，取回「人民教育權」。

四、降低行政及政治色彩。「教育國是會議」絕非「官方教育行政檢討會議」，更非一言堂，或流於大拜拜。會議並非止於解決行政問題，而是廣邀國內外學有專長人士及學生代表參加，以政策與教育專業為導向，對教育問題進行全方位評估，進行政策性及制度性的議題討論。

五、對兩岸文教關係提出因應方案。民進黨執政後，逐次切斷中華文化的臍帶。當前兩岸關係急遽惡化，兩岸官方聯繫管道完全中斷，文教交流幾近停滯。為此，藉由「教育國是會議」尋求共識，提出因應方案，重新思考兩岸文教關係何去何從？是透過文教知識交流，尋求和平共存，亦或繼續相互醜化，相互毀滅？

教育是立國之本。面對國家未來的十年，人民有權利選擇，不再重蹈民進黨政府的覆轍。藉由召開「教育國是會議」，檢討民進黨主政下的教育內容：如何被決定？說明甚麼價值？如何被組織？用甚麼方式建構？如何傳達？合理化何種文化系統？又係為誰的利益服務？