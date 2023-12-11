科技．人文聯合講座／當當機中斷，當當機立斷！

近日拜讀李家同教授大作「盡信軟體，不如無軟體」，筆者對大師使用軟體時疑而不惑的精闢論點深有同感。誠如李教授所言，電腦當機多半是因為作業系統軟體出錯，而隨著系統複雜度的增高，其偵錯與除錯將更加困難，使得漏洞總會存在，我們執行時必須格外小心。

電腦當機是偶然，也是必然，每位使用者或多或少都曾陷入電腦完全卡住的窘境。這時候該怎麼辦呢？以微軟Windows作業系統操作的IBM相容電腦而言，當電腦當機中斷時，首先應當當機立斷的救命神丹是同時按下三鍵組合「Ctrl+Alt+Del」（或稱「三指禮炮」），絕大多數情況可讓電腦立馬回神，筆者在此想請曾經按過三指禮炮的讀者內心+1呼應。

三指禮炮的功能隨著時代演進而有所不同，早期系統若連按兩次可讓系統直接重新啟動，而如今比較常見的功能是按一次後取得系統制空權，然後可透過「工作管理員」停止異常運作軟體，或者可用來登入或登出系統，又或者可點選螢幕右下的開關鍵，選擇讓系統進入睡眠狀態、重新啟動或直接關機。

當IBM在一九八一年推出個人電腦時，由大衛．布萊德利（David Bradley）設計的三指禮炮已隱藏其中。當年個人電腦開發時常常無緣無故卡住，每次都必須關機後再重開機，繁瑣過程耗費開發者許多時間。開發團隊成員布萊德利想到運用三指禮炮捷徑，讓開發者在異常狀況下，不必關機就可快速重開機。三指禮炮原是開發者的系統彩蛋，不過由於它的神奇功效聲譽卓著，口耳相傳後就成為電腦當機時，大家自救的妙招。

這些年來，三指禮炮普渡數位世界無數受困當機的眾生，因此備受愛戴。在一場與微軟創辦人比爾．蓋茲同台的論壇裡，布萊德利說：「我必須分享功勞，儘管我發明了它，卻是比爾讓它成名。」引發台下聽眾哄堂大笑，而同台的蓋茲只能苦笑以對。為化解冷卻尷尬的氛圍，布萊德利補充說明是因為登入作業系統時都會用到，但大家心知肚明，那泰半是暗喻作業系統常常當機，造成人人都得使用三指禮炮！

三指禮炮的原始組合構想為「Ctrl+Alt+Esc」，不過這三鍵都坐落在鍵盤的左邊，比較容易出現烏龍誤觸事件，因此設計時改為坐落在鍵盤兩左一右的組合「Ctrl+Alt+Del」，以降低胖手指失誤機率。其他作業系統如macOS、Linux等，也都設計類似三指禮炮「暖開機」的組合鍵，以因應作業系統的異常狀況。

然而，當電腦嚴重當機時，三指禮炮可能也會失靈，此時請試著久按電源按鈕強制關機後再「冷開機」。如果這樣做還無效，那就只好拔除電源，或者等電池耗到沒電為止。

當電腦當機時，我們有各式各樣重開機的撇步，而當個人、社會、國家、世界或宇宙當機時，又該如何重開機呢？（作者為台灣大學資訊工程系教授）