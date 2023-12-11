聽新聞
test
0:00 / 0:00

意識形態綁課綱 亡史毀國滅文化

聯合報／ 張璉／東華大學歷史系退休教授（新北市）
108課綱的文言文「核心選文」剩下15篇，文言文在高中課程中的占比問題，早已形成兩組對抗的陣線，成了公說公有理、婆說婆有理的僵持。圖／聯合報系資料照片
108課綱的文言文「核心選文」剩下15篇，文言文在高中課程中的占比問題，早已形成兩組對抗的陣線，成了公說公有理、婆說婆有理的僵持。圖／聯合報系資料照片

一○八課綱施行超過四個學年，當年高一生如今都已大二，可說已塑造定型，終於有老師不忍了，北一女國文老師區桂枝勇敢而沉痛的發聲，引起一片回響。然而，贊同擁護者眾，反對者甚至撻伐者也洶湧而來，無疑已掀起一場國文課程論戰。

其實，課綱只是個基本架構，國內九家教科書出版商依據課綱編寫教材，末端使用者是學校師生，課綱制訂者才是前端操控者。自二○一六年民進黨全面執政後，便積極推動一○八新課綱，灌注意識形態於課綱中是其目的。

細思量，這套課綱的背後為在亡其國、滅其文化，所謂「欲要亡其國，必先亡其史；欲滅其族，必先滅其文化」，此話源出於清龔自珍《古史鉤沉論》：「滅人之國，必先去其史；隳人之枋，敗人之綱紀，必先去其史；絕人之材，湮塞人之教，必先去其史；夷人之祖宗，必先去其史。」意思是說，若想滅一個國家，或破壞他人綱紀，或斷絕人才，或湮滅教育，甚至剷除他人祖先，就去毀滅他們的歷史，乃是最佳利器。這是龔自珍藉孔子感嘆夏商史料散亡無史可徵的痛心而寫的，他強調史不可亡，史亡國亡，史存國存。台灣教改卅年不正是朝毀國、毀綱紀、毀人才、毀教育、毀祖宗的路線走去嗎？

教科書一改再改，不論大調或微調，只要調了就調不回來，尤其是歷史課綱對台灣史的解釋與改造，已讓人看不清自己是誰、祖宗是誰、真實歷史是何面貌。說白了，教改主軸就是改造台灣史，抓住歷史解釋權，就抓住一切，文言文該有幾篇都是其次，都受制於一個最高指導原則。今為文言文遞減而痛心，正是反映歷史改造後再滅文化的必然手段，但如此毀史就能締造出民進黨黨綱中的「台灣共和國」嗎？

接著，談談中華文化。台獨意識作祟，寧自斷台灣人民數以千年記的文化臍帶，或言，台灣有自己的文明與文化，那麼台灣的文化從何而來？有稱，是西、荷、明、清、日、原的融合，請問此話說得通、理站得住嗎？西人在台十六年、荷人在台卅八年，皆因歐人為與明代中國貿易而就近占領台灣的南北，只是點的占領，而非面的展開，教科書卻稱西、荷「統治台灣」、「殖民時期」；反之，明鄭加上清朝長達二三四年，竟類比西荷的五十四年「統治」，清康熙以後漢人大量移入，在台實施科舉帶入豐厚的文化，豈能與西、荷等同視之，此種不按事實的歷史解釋，心安嗎？

明鄭至清前三朝，或者說在一八○○年之前，許多漢人祖先尚未渡海來台，未與台灣發生關聯，換言之，你我祖先還在福建、廣東生活，但在「台灣史」的文本裡就必須與祖先一刀切，請問心安嗎？我曾教學生寫家譜，大略調查過，大部分同學的祖先來台時間落在咸豐、同治、光緒年間，嘉慶、道光的為少數，僅有一位同學的祖先是乾隆時期來台，算是學生中最早的，他家有完整家譜，自唐代記起，到他是六十幾代，是極少見的例子。筆者是就客觀事實來談，並無排除原住民或新住民之意，台灣早先的文化豐碩是在中華文化的根基上滋長起來的，諺云「吃果子拜樹頭，食米飯拜田頭」，祖輩們教人飲水思源，知恩不忘本，為何今人極力切割與拋棄？

一○八課綱傾向台獨意識，大家心知肚明，意識形態主導課綱，課綱綁教材，第一線教學的老師最清楚最真實，如今一線老師傳達教學心聲，應當傾聽。請問，我們該給下一代怎樣的教育？

課綱 意識 教科書

延伸閱讀

北一女師轟刪古文無恥 她細看影片「冒更多疑惑」：忽略課綱真正問題

蕭美琴喊「課綱要活化」 籲民眾要有信心：台灣教出來的孩子很有競爭力

課綱風波 賴士葆：用意識形態主導教育政策是最大悲哀

基礎學科能力弱化 侯友宜：108課綱傷害台灣競爭力

相關新聞

意識形態綁課綱 亡史毀國滅文化

一○八課綱施行超過四個學年，當年高一生如今都已大二，可說已塑造定型，終於有老師不忍了，北一女國文老師區桂枝勇敢而沉痛的發...

融合+做中學 解課綱困境

最近討論一○八課綱應該納入何種內容，爆發極大爭議。國文老師抗議，新課綱刪掉顧炎武〈廉恥〉，學生不再有機會思考「士大夫之無...

按民進黨標準 葛來儀是親中學者 比起信蔡 美學者更疑賴

民進黨給人戴「親中」紅帽的標準很寬。如果你根據《憲法》將兩岸視為「同屬一個中國的兩個地區」，就是「親中」；如果你用...

強力監督 正視被矮化了的國會選舉

自從二○一二年我國總統和立法委員選舉安排在一月的同一天投票，「二合一」選舉就成為後來大選的固定模式。同時選舉所帶來的效應...

科技．人文聯合講座／當當機中斷，當當機立斷！

近日拜讀李家同教授大作「盡信軟體，不如無軟體」，筆者對大師使用軟體時疑而不惑的精闢論點深有同感。誠如李教授所言，電腦當機...

自詡科技王國 桃機讓人笑不出來

近日聯合報報導「桃園機場今年在英國SKYTRAX全球機場評比跌至八十二名」，桃園機場（桃機）的排名從二○一九年奪下十三名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。