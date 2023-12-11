意識形態綁課綱 亡史毀國滅文化

一○八課綱施行超過四個學年，當年高一生如今都已大二，可說已塑造定型，終於有老師不忍了，北一女國文老師區桂枝勇敢而沉痛的發聲，引起一片回響。然而，贊同擁護者眾，反對者甚至撻伐者也洶湧而來，無疑已掀起一場國文課程論戰。

其實，課綱只是個基本架構，國內九家教科書出版商依據課綱編寫教材，末端使用者是學校師生，課綱制訂者才是前端操控者。自二○一六年民進黨全面執政後，便積極推動一○八新課綱，灌注意識形態於課綱中是其目的。

細思量，這套課綱的背後為在亡其國、滅其文化，所謂「欲要亡其國，必先亡其史；欲滅其族，必先滅其文化」，此話源出於清龔自珍《古史鉤沉論》：「滅人之國，必先去其史；隳人之枋，敗人之綱紀，必先去其史；絕人之材，湮塞人之教，必先去其史；夷人之祖宗，必先去其史。」意思是說，若想滅一個國家，或破壞他人綱紀，或斷絕人才，或湮滅教育，甚至剷除他人祖先，就去毀滅他們的歷史，乃是最佳利器。這是龔自珍藉孔子感嘆夏商史料散亡無史可徵的痛心而寫的，他強調史不可亡，史亡國亡，史存國存。台灣教改卅年不正是朝毀國、毀綱紀、毀人才、毀教育、毀祖宗的路線走去嗎？

教科書一改再改，不論大調或微調，只要調了就調不回來，尤其是歷史課綱對台灣史的解釋與改造，已讓人看不清自己是誰、祖宗是誰、真實歷史是何面貌。說白了，教改主軸就是改造台灣史，抓住歷史解釋權，就抓住一切，文言文該有幾篇都是其次，都受制於一個最高指導原則。今為文言文遞減而痛心，正是反映歷史改造後再滅文化的必然手段，但如此毀史就能締造出民進黨黨綱中的「台灣共和國」嗎？

接著，談談中華文化。台獨意識作祟，寧自斷台灣人民數以千年記的文化臍帶，或言，台灣有自己的文明與文化，那麼台灣的文化從何而來？有稱，是西、荷、明、清、日、原的融合，請問此話說得通、理站得住嗎？西人在台十六年、荷人在台卅八年，皆因歐人為與明代中國貿易而就近占領台灣的南北，只是點的占領，而非面的展開，教科書卻稱西、荷「統治台灣」、「殖民時期」；反之，明鄭加上清朝長達二三四年，竟類比西荷的五十四年「統治」，清康熙以後漢人大量移入，在台實施科舉帶入豐厚的文化，豈能與西、荷等同視之，此種不按事實的歷史解釋，心安嗎？

明鄭至清前三朝，或者說在一八○○年之前，許多漢人祖先尚未渡海來台，未與台灣發生關聯，換言之，你我祖先還在福建、廣東生活，但在「台灣史」的文本裡就必須與祖先一刀切，請問心安嗎？我曾教學生寫家譜，大略調查過，大部分同學的祖先來台時間落在咸豐、同治、光緒年間，嘉慶、道光的為少數，僅有一位同學的祖先是乾隆時期來台，算是學生中最早的，他家有完整家譜，自唐代記起，到他是六十幾代，是極少見的例子。筆者是就客觀事實來談，並無排除原住民或新住民之意，台灣早先的文化豐碩是在中華文化的根基上滋長起來的，諺云「吃果子拜樹頭，食米飯拜田頭」，祖輩們教人飲水思源，知恩不忘本，為何今人極力切割與拋棄？

一○八課綱傾向台獨意識，大家心知肚明，意識形態主導課綱，課綱綁教材，第一線教學的老師最清楚最真實，如今一線老師傳達教學心聲，應當傾聽。請問，我們該給下一代怎樣的教育？