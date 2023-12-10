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大選是知恥或無恥之擇

聯合報／ 鄭紹成／文化大學國貿系副教授（台北市）
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、台灣最速男楊俊瀚（右一）在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉「台灣2023代表字大選」結果「缺」。記者曾吉松／攝影
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、台灣最速男楊俊瀚（右一）在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉「台灣2023代表字大選」結果「缺」。記者曾吉松／攝影

聯合報甫選出的年度代表字為「缺」，代表民眾對現今民生議題最為感慨之處，但台灣最缺的不只是「口罩、快篩劑、疫苗、雞蛋」，台灣最缺的，是「知恥」的領導者和廟堂大員。北一女國文老師區桂芝批評「一○八課綱是無恥課綱」的影片，網路瞬間百萬點閱，身為父母和社會中堅的成年人認為，這是明年大選最核心的主軸：「台灣選民不是要選擇戰爭與和平，而是要對選出知恥或無恥的政府，做出最明智的抉擇」。

孟子說：「為機變之巧者，無所用恥焉。」副閣揆鄭文燦對媒體回應的「品格教育不是靠背文言文」一語，正是孟子所說的「示範」。區老師後續則補充：「一○八課綱刪掉的經典古文，讓孩子失去學習自身文化的機會，長期下來我們會變成一個沒有品德的國家。」沒有區老師強調的學校和課文學習，學生就難培養正確的歷史、文化和品德觀念，踏入社會後就難明辨是非、知所廉恥，甚至為國家和團隊犧牲奉獻。

蔡政府執政七年多來，廟堂大員諸多「無恥」言行，正是台灣亂象叢生之根源。學倫案壓垮去年縣市長大選就是「最無恥」的示範。執台灣學術牛耳的大學「明」師「通」曉政學兩棲之道，門生培養眾多首長與民代。政壇人士為「洗學歷」汲汲重進校門，指導教授則廣開善門，在職班大量製造政客碩士。最明顯案例為林智堅案，甫被檢舉抄襲時，最高領導尚未明察即發言大力支持清白，但在輿論聲浪嚴批下，兩所大學最終取消林的雙碩士學位。政界人士無恥抄襲，同黨人士大力護航，學校老師又無師道，無法堅持學術基本倫理，台灣焉能不亂？民眾又何其無辜？

蔡政府時代，許多官員私德敗壞卻仍居官位，尤其挑戰台灣傳統家庭倫理道德觀。馬政府時代，曾有行政院政務委員在上班時間與女友約會，事發即黯然離職。對照現今執政黨官員被爆婚外情是稀鬆平常，甚至媒體捕捉到小三與生子身影，當事人仍升高位；官員和黨職人員，經常進出聲色場所和民間招待所，若官員自行付費或係私事，但動輒數萬元的消費，一般公務人員豈能長期自力為之？綠營重鎮台南市府亦曾有局長指名廠商免費性招待。官員私德蕩然，不斷見諸媒體，唯有提醒有識民眾一事：「我們還要這種無恥官員為民喉舌，期待他們為民做事嗎」？

牽扯兩岸「和平與戰爭」狀態，尚有「中美」兩大國之間角力的因素，但選擇「知恥與無恥」的政府，卻掌握在台灣選民手裡。身為父母，如果希望以後孩子不是在缺乏「完整品格教育、正確道德觀念」的課綱下學習，未來執政官員道德倫理蕩然無存，指鹿為馬、是非不明，就要在明年一月審慎選擇，投下神聖一票。

台灣最缺的不是蛋或口罩，而是缺少「知恥為何物」的領導和廟堂大員啊！

課綱 口罩

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