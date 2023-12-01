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退休師遇刺亡 警惕毒品危機

聯合報／ 段心儀／中華語文教育促進協會秘書長（台北市）
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。記者李隆揆／攝影
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。記者李隆揆／攝影

十一月廿九日上午，內湖家門口的監視器錄下譚老師離去的背影，卻再也錄不到她回來的身影。台灣氾濫成災的毒品，又製造了無辜犧牲者。筆者猛然驚覺，危險日益逼近。

譚老師學養深厚，愛文化、愛校、愛家、愛學生。從中山女高退休之後，平日生活規律，交往單純，除了教書、寫稿、打球外，就是親友聚會。生活圈就在家與學校附近，先生又與她出入偕行。因此，當她被索討數萬元欲購買毒品不成的外甥持刀刺殺的噩耗傳來，教育界均難以置信。

但，當台灣毒品已泛濫成災時，這種悲劇是否將成為日常？不禁想起某條街的麵攤老闆娘就曾意味深長地對我說，這條街上哪棟樓沒有人吸毒？

毒品利潤豐厚，因此法令再嚴明，刑罰再重，毒梟從未絕跡。可怕的是，今日黑白兩道攜手牟利，毒品改頭換面，化身各種形式，潛入校園，深入街坊鄰里，「潤物細無聲」。不知不覺間，你家的或我家的孩子可能已接觸成癮，生命從此由彩色變成黑白，甚至消逝。

在台灣，與毒品相關的行為，不論是販賣、使用、持有，都會遭受法律制裁。因此，如何規避毒品之「名」，以博取最大利益，正是一些國際級財團著力的方向。

例如，大麻被我國列為第二級毒品，但在部分國家合法，於是，近年來便頻頻向台灣明裡暗裡發動網路攻勢，意欲突破「毒品」之名的封鎖，倘若成功，利潤之豐厚難以想像。

他們說，大麻是醫療用藥，沒說的是，青少年若重度且持續使用大麻，將導致智商下降且無法恢復。即使法律明定未成年者不得接觸大麻，但對未成年者的影響誘惑將比預期還多。而且大麻是入門，未來會增加使用其他毒品的機率，貽害終身；毒品相關的衍生犯罪如幻覺殺人、強盜、搶奪、竊盜等，更將危害社會治安。

譚老師的悲劇就是一個警惕。財團利慾薰心、貪得無厭，卻能在網路世界隻手遮天，甚至在政府機構上下其手，長臂管轄了暗黑世界。不警覺，不反擊，危機正步步逼近你我身邊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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