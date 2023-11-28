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「小蝦米」不選邊站 星更受尊重

聯合報／ 戴瑞明／全球和平志工（台北市）

上個世紀一九八○年代，蔣經國執政時期創造了「台灣經濟奇蹟」，是亞洲四小龍之首，新加坡落在南韓、香港兩個經濟體之後，位居第四。想不到，卅年河東、卅年河西；如今，新加坡却獨占鰲頭，台灣反而殿後，何以致之？值得深思。

新加坡是個城市國家，國土面積僅七百一十八平方公里，人口亦僅五百六十多萬人。被鄰近大國印尼譏為「大海中的一個紅點」；也曾被民進黨籍外交部長藐視為「鼻屎那樣大的小國」。對這種有辱國家尊嚴的言詞，沒聽到新加坡政府或政治人物惡言相向、反唇相譏、大加撻伐，反而本著新加坡國父李光耀生前求諸於己的務實態度，不以小而自卑，坦承新加坡確是大海中的「小蝦米」。但對內拔擢人才、奮發向上；對外，廣結善緣、左右逢源，受到國際社會的尊重。

二○○五年曾被美國「外交政策」雙月刊評選為「全球百大公共知識份子」的新加坡外交家馬凱碩大使（Kishore Mahbubani），有鑒於近年來美國為了維護霸權與俄、中激烈對抗，引起國際社會有識之士的憂慮。他特別強調維護亞洲安全與和平的重要性，期盼美國接受中國崛起與亞洲世紀的發展大勢。

多年前，這位印度裔的新加坡前駐聯合國大使，在美國哈佛大學甘迺迪學院發表演講，大膽而坦率地指出，在中國快速和平崛起之時，希望美國要有做「老二」的心理準備。接著他又在二○二○年三月，在美國出版了一本英文著作，名為《Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy》，受到西方學術界的重視，但傲慢、自私的美國政客卻反向操作，不願接受冷酷的現實。

美國保守黨人士更認為「美、中競爭」是「美、蘇爭霸」的翻版，美國終將是勝利的一方。但馬凱碩大使指出中國不同於前蘇聯，因為中國無意稱霸、輸出意識型態，只求在經濟上尋求合作共贏，使世界上大小國家的人民都過上好日子。他規勸美國，無須恐懼中國會有野心跨越廣闊的太平洋去侵犯美國，爭做「老大」。

半年之後，台北的天下文化公司出版了中文譯本，名為《中國贏了嗎？挑戰美國的強權領導》。馬氏特別為同為實力有限的鄰邦－中華民國寫了一篇具有啟發性的「序言」，誠懇地勸告我國人民，在美、中兩個大國的地緣政治競爭中，應該審慎地避開兩者的角力，不要「選邊站」。

馬凱碩大使提出「從地緣政治的三大鐵律」看小國生存之道，特別值得我們台、澎、金、馬年輕人的重視與反思：

第一條鐵律是，沒有一個大國會容許在它周邊有敵對的勢力存在，「民主大國」或「威權大國」都一樣。第二條鐵律是，當大國必須在本國「重大利益」和國際關係「價值觀」之間做選擇時，他們總是以國家利益為優先。台灣有許多人可能相信，美國將會支持「民主台灣」對抗「共產中國」，但是過往的歷史顯示並非如此。第三條鐵律是，小國經常會發現，對於周邊大國在地緣政治上的重要利益，必須掌握先機、有所預見，且要時時保持敏感，才是明智之舉。

馬凱碩大使從地緣政治角度討論小國的自處之道，是將新加坡經驗提供給我們做參考，可謂用心良苦。我們不妨把他所提出的「地緣政治鐵律」拿來驗證我們的處境。

先說大國不會容許周邊有敵對勢力存在。以美國為例，當一九七九年，加勒比海人口僅十一萬的「格瑞那達」迷你小國，落入左翼領袖莫里斯．畢夏（Maurice Bishop）領導的革命政府手中，卡特政府沒有採取任何行動。可是，後來右派的雷根政府卻於一九八三年十月廿五日，聯合鄰近的六個小島國悍然攻打格國，扶植親美人士執政。其實，美國對鄰近的共黨國家古巴，亦一直視為「眼中釘」，欲去之而後快，至今還不願放寬制裁。

對中共而言，從一九四九年十月一日建政以來，一直希望從中華民國政府手中奪取台、澎、金、馬達到其統一中國的終極目標。如非一九五○年韓戰爆發、美國干預，將「台灣海峽中立化」，國共內戰早已結束。如今，台灣執政的民進黨仍主張「台灣獨立」，採取「聯美反中」政策，無異予中共以非和平方式「統一台灣」以正當理由。四年前用「今日香港、明日台灣」尚可打動選民、贏得選舉；但今天如用「今天烏克蘭、明天台灣」卻會嚇跑選民。

其次，談到大國的選擇總是以「國家利益」為優先。馬凱碩大使提到二○○三年，小布希總統為了換取中共在聯合國安理會的合作，厲言約束「民主台灣」的陳水扁總統「不得推動台獨運動」。最值得我們記取的痛苦教訓是四十多年前的一九七九年，美國為了「聯中制蘇」，在外交上背棄了「民主台灣」，承認在北京的「共黨中國」，還對中方主張「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」的立場也不表異議。我們必須認清「民主」絕不是我們的「保命符」，而「選邊站」適足以被大國利用，成為代理人戰爭的「犧牲品」！

最後，馬凱碩大使提醒我們，在美國維護霸權、遏制中共的大國博弈中，身處中國大陸邊緣，我們必須掌握先機，時時保持敏感度、提高警覺。從當前國際現勢看，我們先要記得芝加哥大學米爾斯海默（John Mearsheimer）這位主張「攻勢現實主義」大師，二○一三年應邀來台演講的主題「再見了，台灣」（Say Goodbye to Taiwan），他認為美國的「實力」還可保護台灣十年，也就是在二○二三年的今年。二○一六年民進黨籍蔡英文總統就任後，她又把標題改為「安息吧，台灣」（RIP Taiwan）。今年，他應邀來訪，雖說從地緣政治角度看，美國「應該」保護台灣，但問題是美國還有沒有他自己所說的「實力」？

我們再從最近美、中舊金山峰會以觀，習近平主席除要求拜登總統，美方在口頭上「不支持台獨」之外，還要拿出「不武裝台灣」的行動來，更進一步期望美方也要支持中國的「和平統一」。形勢至為明顯，中方已有實力要求美方勿干預台海雙方的「家務事」，阻止美方插手「兩岸同胞嚮往團圓的願望」。

奉勸在台、澎、金、馬的年輕人，要記得韓非子提醒之「小國避免亡國」的忠告。他說「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也」。古希臘著名的歷史學家、思想家修斯底德（THUCYDIDAS）在其名著《米洛斯對話》中也曾勸告，弱小的一方與強大的一方「妥協絕不是一件不光榮的事」，亦即中國所謂識時務者為俊傑者也。

古代中、西兩位思想家的忠告值得我們深思！新加坡的國家生存之道，值得我們學習參考。

美國 新加坡 馬凱

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