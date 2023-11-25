大屋頂下／用哪一隻手拿燒餅？（上） 柯文哲翻船在門口水溝

十年前，民進黨將柯文哲扶上台北市長；十年後，柯文哲將賴清德送進總統府。

民進黨賺到了。歷史的弔詭。

藍白合一直糾纏在兩個因素上：

一、就總統候選人的特質來說，柯文哲比侯友宜「有戲」。柯喜歡麥克風，靈活，語帶機鋒。侯則言語平淡，說服力及感染力相對較弱。柯的「競選能力」較侯強，這是一般民眾的看法，也是柯的自信所在。所以，他起手就將藍白合定位為柯侯二人一對一的「釘孤枝」，單挑。

二、但在討論藍白的總統選舉合作時，畢竟不是柯侯兩人摔柔道可以解決。這就出現了是否應當將「政黨實力存量」加入考量的問題。一般有兩種看法：

①比如說，合組千股的公司。一方持百股，一方持九百股。持百股者若堅持做董事長，是否合宜。

②比如賭博。一方持五根棒棒糖，一方有一貨櫃巧克力。五根棒棒糖主張要與一車巧克力梭哈。是否合宜。

糾纏在這兩個因素的藍白合，社會輿論有各種各樣的看法。但柯文哲的司馬昭之心路人皆知，他主張釘孤枝，用五根棒棒糖梭哈。

其實，柯一出手，就不在「藍白合」，而在「藍白鬥」。

九月，在藍白幕僚開始接觸的時段，柯就放話：「全民調，輸的退選。」意思是說，若柯贏了，侯友宜就連副總統候選人都不是，甚至國民黨能否推薦副總統也未可知；柯若輸了，也不做副總統搭檔，藍白即告拆夥。零合不是合，而是鬥。

十月初，他改口說：「民調輸的一方，可推薦副總統候選人。」若照此案，如果柯贏了民調，侯友宜也不可能留下搭檔。柯的「藍白鬥」，就是先拆解「侯柯配」，因此不斷放話羞辱霸凌侯友宜。

回應柯文哲的「藍白鬥」，國民黨開出「侯柯兩人必須在選票同框，國民黨正副皆可」的底線。十月十五日上午十時，馬英九見證的四巨頭會居然出現了令眾人意外的轉折。

首先，維持了全民調，只是不舉辦專案民調，而採計已經公布的既有民調，又接受十五至十七日三天的新民調。公允地說，這個結論比較符合柯文哲的方案。國民黨放棄了政黨實力全民調，獲得的是盡量排除了專案民調的灌水疑慮。

關鍵問題在「抽樣誤差範圍」上，也就是後來爭吵的三％、六％。當天，朱立倫曾當面向柯文哲說明什麼是「統計誤差範圍」，柯均表示理解及同意。會後發布的《兩黨協商共識》也明載「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點」，文中「統計誤差」四字用了兩次，柯文哲也簽了字。

當場簽字前，柯文哲的隨行幕僚還提醒他，這個「共識」與早上九時民眾黨內部公決的方案（底線是舉辦專案全民調）不同，但柯文哲堅持，要對方「不要再說了」。

而且，「共識」指出，「（未來聯合政府）民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」，似乎顯示柯當時心中對如果出現「侯柯配」的架構已有想像，甚至當場還提出民眾黨在「聯合政府」要的職務是法務部長、金管會主委、NCC主委等。又在當天晚上政論節目中，柯對名嘴們均預言「共識」可能出現「侯柯配」並未反駁，反而說「我可以接受讓他（侯）當，為了台灣，我不會那麼堅持，因為最大目標是要能完成政黨輪替」。柯文哲還當場說，他未來的角色是「監督國民黨」，「要當鑽到國民黨肚子裡的孫悟空」，惹來同框名嘴大笑。

這些鮮明的情節顯示，十五日當天，柯知道他簽的「共識」存有「侯柯／柯侯」兩種可能，他當時的心態是：「為了台灣，我不會那麼堅持。」

然而，十七日漏夜，三名專家對民調評估結論未達共識，擇期再議。不料，十八日一大早，民眾黨就將風向帶往「竟然要我們讓六％，吃人夠夠」，這時「共識」上的「統計誤差」突然完全消失。

其實，柯文哲一向把「讓三％」與「統計誤差範圍正負三％」當作同一概念來使用。然而，如今他把「讓三％」解釋為「讓正負一點五％」，又將「統計誤差正負三％」說成「讓六％」。如此一來，使得原本是科學爭議，立即轉為政治爭議，完全脫離了柯文哲原來簽了字的「共識」。藍白終告破局。

回顧藍白合這場黃粱大夢。柯文哲有「得寸進尺」的企圖心，可以理解。但是他從「全民調，輸的退選」的動念開始，一直用「柯侯鬥」的手法來操弄「藍白合」，目空一切，要整個政治舞台為他一人清場，這不啻是「得寸進里」，則是異想天開蛇吞象。

許多人用「蛇吞象」形容柯文哲。蛇吞象，是蛇的錯還是象的錯？依柯文哲的看法，是象的錯。

二○○○年總統大選，李登輝力拒「連宋配」，想演出一場全碗捧去的蛇吞象。後來見情勢無法撐持，李回頭想接受連宋配，宋不回頭。李登輝因此吞下大選慘敗，也改變了他自己、國民黨與整個台灣的後來，輸到脫褲。前車之鑑，柯文哲已蹈上覆轍，可以準備「挺著胸膛躺下」。

柯文哲說，原以為是大腸的問題，打開肚子是小腸，所以不能用大腸的方法處理小腸。他原本咬定自己非正莫屬，但在十五日好像認知副手也是「無魚蝦也好」；不料卻在隔天又把眼睛移回到大腸，且把手術刀留在打開的肚皮上。

其實，如果「為了台灣，我不會那麼堅持」的一念尚存，柯文哲當副總統候選人也可以是一位興風作浪的副總統候選人，當副總統也可以是一位呼風喚雨的副總統。如今，蛇吞象，噎死自己，南「柯」一夢。

十五日的「共識」，原可順水推舟，現在竟演成推車撞壁。

柯文哲的政治技巧高於政治境界。追求「柯侯配」是他的野心壯志，毀滅「侯柯配」則是他的狂妄淺薄。

總統或副總統，對柯文哲來說，其實只是左手拿燒餅或右手拿燒餅的不同。如今，左手能拿到的燒餅，他不拿，右手也明明拿不到，還把燒餅奉送給賴清德享用（柯說最恨民進黨？）。機關算盡，竹籃打水一場空。

藍白破局。黃珊珊說「拒絕簽字是我的決定」，柯文哲說當時手機靜音，他睡得正香。好好笑。

如果柯文哲是受黃珊珊等人的情勒而改變了「為了台灣，我不會那麼堅持」的念頭，那真是陰溝裡翻船。柯文哲這條獨木舟，台灣這艘大船，就這樣翻覆在民眾黨自家門口的小水溝裡。未來的歷史會不會如此解釋？（明日續）