台灣有底氣拿農貿當武器？

中美貿易戰持續，不只高科技，農產品也淪為攻防的武器。以黃豆為例，黃豆是美國最主要的出口農作物，僅次於巴西，居全球第二大黃豆生產國；中國大陸則是全球最大的黃豆進口國，占全球貿易量的近六成，更占美國黃豆出口量的一半。黃豆是中美貿易的重要組成部分，這意味著美國農民不能失去中國市場，只是近年來由於中美關係惡化，為避免受制於人，減少對美國黃豆的依賴成為中國大陸的首要任務，並轉向巴西和阿根廷採購。

巴西黃豆擁有價格優勢，已從美國手中奪走愈來愈大的黃豆貿易份額；美國則因最大買主買氣下降，加以駁船運輸中斷，及巴西售價較低的激烈競爭影響，導致美國黃豆海外銷售一直落後於預期；截至十月底，已確認銷往中國的銷售量，較去年同期下降卅五％，儘管美國政府給予補貼，農民仍憂心忡忡。

近日中國大陸緊急採購超過三百萬公噸美國黃豆，時值中美兩國元首於ＡＰＥＣ舉行雙邊會談之際，釋出善意的意味濃厚。中國大陸將農產品採購視為外交和政治的重要籌碼，憑藉其經濟資源及廣大消費市場，致力成為全球南方的主導力量，不容忽視。

一直以來台灣亦透過組農業採購團，前往美國大量採購農產品，使得美國成為台灣農產進口首位，對增進台美關係確有助益。儘管台灣政府持續加強對邦交國的投資和外交援助，美國也從旁協助，但仍難以和中國大陸相抗衡，致外交節節敗退，邦交國數目不斷減少。

今年三月台宏斷交，由於養殖白蝦是宏都拉斯經濟的重點產業，且台灣是該國的重要外銷對象，國內雖有人主張應禁宏都拉斯白蝦進口，然而迄今台灣自宏國進口數量卻沒有明顯減少，致遭綠營立委批評政府過於軟弱；同樣的，對於大陸連串禁止台灣農漁產品輸中，深綠人士也主張應予反制。該不該拿農產品貿易當武器，問題在於，台灣有多少底氣可以為之？

直言之，拿經濟制裁做為外交政策工具行之有年，只是效果往往不如預期，很難幫助實現政治目的。例如美國對古巴長達六十多年的經濟禁運措施多以失敗告終；美國曾對俄羅斯實施糧食禁運，影響亦不如預期，原因在於俄羅斯能找到替代供應來源。還有，當立陶宛宣布改善與台灣的貿易關係後，中國大陸對立陶宛實施貿易限制，反招來歐盟實施反脅迫措施。不過，中國大陸對澳洲農產品祭出一連串懲罰性關稅，對澳洲經濟造成影響。因此想要拿禁止農產品進出口或高關稅做為報復手段，關鍵在於自己是否有足夠的底氣以及對手是否在乎，也需要納入報復成本，否則很可能適得其反。

台灣曾被譽為養蝦王國，年產量超過十萬公噸，約占全球蝦類市場廿五％；如今國內養殖產業蕭條，養殖蝦類產量只剩一萬五千公噸，仍高度依賴國外供應，何況台灣市場規模並沒有大到不能被忽略。台灣若限制農產品出口至大陸或限制大陸農產品進口，對大陸影響有限，卻可能遭來更大的報復措施。但願蔡政府對即將面臨中國大陸對台貿易壁壘調查後可能採取的報復措施，已做好充分準備，別逞口舌之能，否則最終受害的還是農民。