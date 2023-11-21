台灣是世界上邁向不婚、不生、不養、不活，速率最快的國家，早已超過日本；更嚴重的是，台灣的年輕男女追隨日本之後，連戀愛都不談了。二○二三年二月，日本國立社會保障與人口問題研究所公布報告，未來一半人口都是單身，成年女性百分之卅，男性百分之四十終其一生沒有戀愛過。可惜台灣沒有類似主題的研究，但所去應該不遠。從前看到年輕男女在公車或捷運上摟摟抱抱，感覺有些礙眼，現在倒覺得國家好像有一線希望了，不由得在心中默默給予祝福。韓國瑜前市長要在愛河上推動愛情摩天輪，擧國嘲笑，其實是真知灼見，只是大家太膚淺了。

所有物種最強大的基因，就是盼永恆存續，人類當然不例外，個體不能，只好將基因不斷地擴展延續下去，所謂「生命的意義，在創造宇宙繼起之生命」。那為什麼這些基因所帶動的男女性荷爾蒙沒有作用？無法引起他們的戀愛衝動，進而結婚生子？

因為萊豬、核食、被大陸退貨含孔雀綠的石斑魚、被退貨的不合格食品，都到哪裡去了？都銷毀了嗎？還不是大部分都流回市面，進入民眾的肚子。「毒」你千遍不厭倦，根據北醫生殖醫學中心近十年的研究，台灣北部男性平均每年減少六十萬隻精蟲，且一直沒有反轉的跡象。女性則根據衛福部國民健康署的資料，超過卅三歲以後生育能力大幅下降，台灣女性初婚的平均年齡是卅點二歲，因此國民健康署鼓勵女性結婚以後盡快懷孕，否則容易不孕。這也就是台灣夫妻不孕症世界第一，每七對就有一對的原因。

台灣為何淪落至此？鬱卒呀！過去一段時間，執政的民進黨貪汙腐化，有說謊的總統、有嚴重違反科學及學術倫理的副總統；民主獨裁下，行政、監察、考試、司法，均是獨裁者說了算，甚至連立法院都因民進黨席次過半，成了行政院立法局。這些過半的立委，與民國初年的豬仔議員沒什麼兩樣，對政府的缺失，幾乎從未提出質詢而成為表決部隊。從缺口罩、疫苗、快篩劑到雞蛋，青壯年人實質所得下降，貧富不均加大，年輕人必須日夜兼職；還有遊民流竄，詐騙案成千上萬，新的手法無日無之。這些立法委員看在眼裡，竟然全無悲憫之心，全無作為。

政府龐大的預算，只為綠媒網軍大內宣及洗腦之用，人民水深火熱、民不聊生，導致家暴、虐兒、虐老達到新高，憂鬱症確診達一二五萬人以上，六成以上民眾要求下架民進黨。然而在野黨師心自用完全無力抗衡，眼見民進黨將繼續執政，為求生存，似乎必須對政治、社會、經濟以及教育體系，從事革命性的改革，否則無以圖存。

雖然歷史上用革命推翻暴虐政權，史跡斑斑，如同法國大革命將路易十六及皇后送上斷頭台、俄羅斯革命推翻沙皇；但是台灣不再有太陽花，因他們不是當官去了，就是老去了，即使心中對年少無知做的事後悔也無濟於事。更重要的是年輕人沒有了，每次凱道動員參加的都是一些ＬＫＫ，唯一的方法只剩選票了，全民加油！（作者為前衛生署長）