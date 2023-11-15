APEC 5大議題待解

首屆亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會係美國前總統柯林頓，於一九九三年十一月中旬於西雅圖首度召開，會後聲明，共同致力亞太地區人民穩定、安全、繁榮，及推動貿易自由化進程。今年正巧是屆滿卅周年，極具歷史紀念意義。

今年峰會即將在舊金山召開，會議主題訂為「打造強韌、永續未來」，但全球與亞太區域經濟情勢已發生重大變化，尤其在中美兩國關係緊張之際，此次峰會恐將面對亟待解決的五大主要議題。

首先，是貿易自由化與保護主義的矛盾必須盡速解決。二○一八年起美國在全球開始實施單邊制裁等措施；加上新冠病毒肆虐及俄烏戰爭，造成全球斷鏈與通膨加劇，讓全球經濟加速退回到非自由貿易時代。台灣是出口導向國家，受惠自由貿易良多；我方宜善用與會之機，倡議保障自由貿易制度，避免保護主義復辟。反觀習近平近年來不斷強調自由貿易，以及世界經濟開放則興，封閉則衰等論點，恰與美方的單邊主義，形成時空倒置、美中易位之迷思。

其次，高通膨與勞工失業嚴重，是保護主義之害，必須根除。柯林頓當年藉首屆領袖峰會，積極推動降關稅、開放市場，消除貿易壁壘，成功推進自由貿易進程，美國與全球都因此受惠。因此，各國領導人宜藉峰會凝聚共識，再創全球低通膨與勞工就業榮景，俾助人類共享自由貿易之益處。

第三，美中在亞太與全球的經貿競賽逐漸成形。針對「一帶一路」的優勢與威脅，美方先後提出「印太經濟架構」與「歐洲中東暨印度經濟走廊」等對策。而中共早已透過「一帶一路」、「金磚國家」、「南南合作」等，形成第三世界特有的經貿體系，其涵蓋國家數目與實力之大，足以抗衡及挑戰美歐日先進國家之經貿體系。該等國家擁有能源、礦產、原料、農糧、人口眾多等優勢，倘經中俄有系統組織，將對原殖民帝國暨工業先進國家，構成原材料輸出、聯合訂價及通膨、失業等潛在嚴重威脅。

第四，美中元首會後是否針對台灣問題再發表共同聲明，深值注意。美中為營造雙方元首會晤良好氣氛，諒必已在台灣問題上達成共識，中方重申一個中國原則，美方回到一個中國政策，各自表述，暫停互相恫嚇嗆聲。

第五，我方在兩岸議題面臨美中元首會晤需求與重要性擠壓，難有作為。江澤民曾在一九九三年的峰會中，重申一個中國是中華人民共和國，台灣是中國的一個省。我國特使江丙坤則提出階段性兩個中國，主張中華民國與中華人民共和國在現況下為兩個互不隸屬的主權國家。也是後來特殊國與國關係，以及蔡總統前年國慶講話兩國互不隸屬的前身。蔡英文是當時的經貿談判主要團員和小組領導人之一，也是主持該兩項主張、研究成果之主要人物。卅年後的領袖峰會上，我方代表是否重提「兩國互不隸屬」倡議，對於美中台三方角力蘊含之意義，耐人尋味。

筆者有幸在卅年前參與西雅圖領袖峰會之相關工作，眼見柯林頓政府拉攏中共，亟力打開大陸市場，為美國強大的外貿軟實力創造利基。正好與當前拜登延續川普大力制裁中共，提高關稅，實施出口限制的作法，形成極大反差。而台灣是否敢於會中維護我方政治與經濟利益，頗令人擔憂。