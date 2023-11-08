高放核廢處置 撥雲見日？

核廢料在大選期間的核能爭議中，意外得到朝野領袖的關注，對這項延宕多年的環境議題，是件難得的喜訊。早年朝野多以為台灣環境不宜處置核廢料，冀望運送國外解決，折騰多年都窒礙難行，方知國際環保共識：台灣產生的核廢料就在台灣處置。

這次核廢議題的主角是用過核燃料，屬高放射性廢棄物（簡稱高放）。核燃料棒從反應器中取出後，會先放在用過燃料池冷卻，然後轉移至地面。然而地面儲存不僅要面對天災、戰爭、恐攻等意外事件，也要承受材料劣化腐蝕及人為疏失造成的輻射風險。相對於分散儲存在三個核電廠區，這些危險物品集中儲存在一處偏遠地點，可降低對民眾的輻射威脅，經濟效益更好，也便於安全防護，但此非台電力所能及，有待公權力機關依法設置。

若將高放存放地面百年，可大幅降低短半衰期核種輻射強度，但是長半衰期核種的輻射強度幾乎沒變，因此長存地面不但輻射威脅沒完沒了，財務負擔更是不可承受之重。經過多年的研究評比，國際咸認最佳長期策略是深層地質處置，也就是將其永久存放在三百至一千米深處地層，並包覆多層工程與自然阻絕材料，以防核種外洩。

若將高放隔絕在地層深處，附近居民已無體外輻射暴露風險，然地層中流動的地下水，仍可能將放射性核種傳輸到生活環境，如經飲水或食物攝入，可造成體內輻射暴露。因此處置場必須設在有效阻滯地下水流的地層。近四十多年來核能國家陸續針對適合的水文地質條件深入研究。

多年來各國高放處置，時而陷入鄰避思維的困境。早年西德擬將高放埋在鄰近東德邊境，而東德則想放在靠近西德邊境；兩德統一後，赫然發現這些候選場址都落在德國中部地區，那就重新再來吧！

二○二三年芬蘭終於在西南濱海地下四百多米深處岩層，建造完成全球第一座高放地質處置設施，提升了核能國家的信心。預計瑞典及法國亦將於近期完成，相信台灣也將出現撥雲見日的契機。

芬蘭處置場毫無風險嗎？當然不是，本質上這是芬蘭境內選出的一個水文地質環境適合、當地民眾願意接受，且十萬年內輻射風險很低的高放安息之地。回顧十萬年前晚期智人尚未到歐洲，兩萬年前北歐還覆蓋著千米厚冰，過去一萬多年芬蘭外海水面上升一百多米，要評估往後十萬年的環境影響及輻射風險，還真不容易！

高放是國際關注的議題，主政者若不想背負把爛攤子留給後世的罵名，都會克盡己責，解決高放處置問題。核能國家皆運用當代最佳科技及最高安全規格，來探尋各自適合場址，配合立法規範體制、基金、管理及監督事項，並開啟社會溝通與資訊公開機制。

芬蘭花四十多年才完成高放處置場，然而美國、瑞典、瑞士等國更早開始，至今仍未達標。我國尚未立法起步，仍在先期研發階段。若問年輕世代專家，台灣的高放要放在那裡？答案太長，他們要用一生的努力來告訴你。