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反核重傷地球 奧獎導演的啟示

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

行政院長陳建仁昨天在立院表示，核電是綠電，但若台灣要發展核電，要考慮到核廢料，還有民眾能不能夠接受；他並稱，未來如果核能發展進入到核融合，我們可能會很快採用。

日前，奧斯卡最佳導演獎得主奧立佛史東拍攝的紀錄片《Nuclear Now》（現在就用核能，中譯片名《新核能時代》）在台首映。史東表示，幾十年來的環保運動，在核能問題上的態度明顯錯誤。「兒孫將要面臨什麼？我們遭遇愈來愈嚴重的颶風、火災和乾旱，悲慘又可怕的生活環境。我都毛骨悚然了。」環保運動出於善良的動機，做了很多好事，但在反核上方向完全錯誤。

該片揭露，核能發電後，國際七大石油公司發現此強大競爭者，立即展開威嚇公眾的活動，包括誇張低階輻射之害、混淆核武和核能。不幸地，三哩島、車諾比與福島等三次事故更加深人們疑慮。但現實是石化發電傷害健康與生態甚鉅，不論氣候變遷或空汙均殺死極多人。片中記錄珍芳達等明星以己錯誤認知嚴重誤導民眾，反核已重傷地球。

史東過去也反核，因一直受環保主義反核洗腦，他認為美國前副總統高爾得獎片《不願面對的真相》指出暖化問題，但沒提解決方案，因此他拍片明示核能的無碳與無空汙。他走訪蓬勃發展核電的法國與俄國，也到美國愛達荷州國家實驗室，當地正建造新式核電，包括「小型模組化反應爐」（ＳＭＲ），優點是更安全，因可免除外部冷卻設備而靠自然循環降溫，不會發生核事故。

至於核廢，其量極少，用過燃料其實是新能源，九十六％可用滋生反應爐而發電，剩餘則以快中子改變核種，既可消除放射性又可發電。

能源是文明的推手，影響生態與健康，卻由明星等缺乏能源知識者，吆喝民眾決定此專業選項，本片對我國又有何啟示呢？

核能 反核 核電

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