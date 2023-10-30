被萬聖節牽著走 不消費就搗蛋

萬聖節，這個西洋擴散全球的「鬼」節日，因融合了諸多元素，恐怖、可愛、調皮、時尚，到有吃也有玩，最重要能消費，讓小孩著迷、年輕人炫耀，大人茫然配合的節日綜合體，逐年壯大，勢不可檔。

萬聖節為何能成世界各地主流節日？從根基教育、炫耀性休閒，到商業世界融入文化消費後的操作，讓此節日益加風行。

首先，拜雙語教育壯大下的幼教體系之賜，小小朋友被少子化的浪潮推向輸人不輸陣的幼兒園，似懂又不知的學著英語、拼寫字母。每年十月末，就看著幼兒園如何把萬聖節的元素，導入小孩的腦袋瓜；家長配合採買變裝道具、商家配合安排發糖樁腳，當然店家更是企畫此節日的各種食品和活動。有了智慧型手機，萬聖節換裝小孩，成為父母在社群世界炫耀分享的話題；小孩們從學校、老師、同儕到家人都在「裝扮」的氛圍中沾染。這種底層的根基教育，讓萬聖節成為每年重要的娛樂活動。

其次，休閒社會的興起，每一個被消費的名目，總要產生其「正當性」。如同馬上到來的「雙十一購物節」，是從「光棍的11」開始正名，單身要購物脫單的多年推演，到後來成為購物節的同位詞。萬聖節會成為泛年輕人參與的節日活動，無非也是。光是擁有一般人所擁有的手機或衣著不足夠，還必須透過「炫耀性休閒」，刻意炫耀時尚與流行；藉由參與派對或舞會，展示自己與萬聖節的關連性，透過名人展現的萬聖節穿搭，「將原本萬聖文化轉化成自然」，時尚獵奇、流行模仿，到標新立異；萬聖節「幫」愈來愈大，年輕人也靠融入此節日來彰顯與維繫存在感。

最後，消費做為促進文化消費的基底，各種產業若能與萬聖節沾上邊，他們便能帶動消費者的慾望，從參與各種萬聖節的相關事務上「起飛」。這些裝扮自我的小孩、年輕人到名流，在自我不斷的「被他人注視」裝扮中，靠購買廣告中的商品，我消費故我在。

透過萬聖節相關物品或活動的象徵儀式逐漸擴大，讓眾人產生相似的節日認同。這些製造認同的素材，不是節日的歷史文化，而是資本社會和企業強加在消費者身上的。「不消費、就搗蛋」，消費者只能被牽著鼻子走，回不去了！