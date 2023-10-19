法國初選 主要政黨災難

在藍白合會前會，國民黨主張採用「美國、法國和南韓等國的開放初選」，遭民眾黨拒絕。其實法國沒有行之有年的總統開放初選，若指的是二○一二年左派社會黨和激進黨聯合初選，由於後者人選巴耶和另外五位社會黨候選人實力差距過大，多數時仍被視為社會黨黨內初選。又若指的是二○二二年左派基層支持者嘗試，其結果是失敗的。

第一，在法國兩輪決選總統選制下，各政黨多數時候沒必要整合出單一候選人。首輪投票可發揮準初選功能，政黨會等結果揭曉後再決定是否要支持得票領先兩位中的一位。也有例外，就是透過合作確保最適候選人進入第二輪。因此，二○一七年貝魯領導的民主運動黨在首輪投票前就宣布支持馬克宏。民主運動黨和馬克宏所屬前進黨間的合作基礎不是初選，而是權力分配。

二○二一年，面對馬克宏政府日漸右傾和極右派壯大，左派支持者發起人民初選，經四十六萬人線上投票，前社會黨籍司法部長陶比拉脫穎而出。然而，陶比拉最終只得到一八一張公職連署，低於法定的五百張門檻，無法取得參選資格。排名第二的綠黨領袖雅多則在首輪投票得到四點六三％選票，可見初選和民意間的巨大落差。

第二，法國到二○○七年才由左派社會黨開啟制度性的黨內總統初選，並在二○一七年得到右派共和黨參考採行。一七年至今，初選替這兩個主要政黨帶來災難。一七年，黨內初選出線的共和黨候選人費雍在首輪得廿％選票，落居第三，未能擠進第二輪。去年，同樣在初選出線的珮克雷斯更只得到四點七八％選票。展望二○二七年，長期做為右派主要政黨的共和黨只能仰人鼻息，看極右派民族聯盟及馬克宏所屬復興黨的臉色。

無獨有偶，七○年代初期取得左派主要政黨地位的社會黨也成為初選祭品。二○一七年，黨內初選出線的阿蒙在首輪得到六點七六％。去年，同樣在初選出線的伊達戈得票率更滑落到一點七五％。社會黨被迫加入梅朗雄領導的新左派同盟。