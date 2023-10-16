科技．人文聯合講座／中東風雲

林一平 近日哈瑪斯和以色列的衝突造成無辜民眾傷亡，是人類的悲劇。中東動亂的根源可回溯到廿世紀初劇烈變動的阿拉伯世界。當時一位英國人縱橫於阿拉伯世界，寫下了傳奇而浪漫的史蹟。他是大名鼎鼎的「阿拉伯的勞倫斯」。第一次世界大戰爆發時與英國大打出手的鄂圖曼土耳其帝國和德國聯盟統治阿拉伯。一九一六年，沙烏地阿拉伯西部哈桑王族爆發革命，反抗土耳其。英國協助獨立的阿拉伯部落，派勞倫斯（Thomas Edward Lawrence）出任阿拉伯軍隊的聯絡官。勞倫斯足智多謀，策畫阿拉伯起義軍多次深入敵軍後方，癱瘓土耳其軍隊的運輸，從陸路攻打紅海沿岸的亞喀巴，一夕成名。

一九一八年勞倫斯與驍勇善戰的阿拉伯起義軍攻入大馬士革，甚至比英軍提前一天贏得勝利。一九一九年召開巴黎和會，英國無法協助阿拉伯人獲得原來承諾的「伊斯蘭國」領土，阿拉伯人認為被出賣。二○一○年我到沙烏地阿拉伯，沙國人對於英政府當年的決定，至今仍有微言。根據沙國友人的認知，二○一四年成立的「伊斯蘭國」（The Islamic State，簡稱ＩＳ）想恢復的，就是一九一六年英國曾經承諾的土地範圍。然而其恐怖手段不為世人認同。

「伊斯蘭國」的土地範圍包括了今日以色列的國土。第一次大戰期間，以色列首任總統魏茨曼（Chaim Azriel Weizmann）為了爭取英國支持猶太人建國，以其化學專長，幫英國製作炸彈，廣受英國高官喜愛。魏茨曼與猶太人社群推動在巴勒斯坦建立一個獨立的猶太國家。這個運動的重要里程碑是一九一七年英國外交大臣巴爾福爵士發表的巴勒斯坦宣言，表達了英國政府支持建立一個在巴勒斯坦地區有自主地位的猶太家園。

一九二○年三月邱吉爾擔任殖民地大臣，他對魏茨曼的印象甚佳，曾說：「魏茨曼像是舊約裡的先知。」英國協助猶太人建國，範圍是舊約聖經中上帝允諾亞伯拉罕和他的後裔的土地。然而一九四八年以色列建國的第一天，即引發了阿拉伯鄰國的反對和持續的軍事衝突，包括後來的六日戰爭、贖罪日戰爭等。阿拉伯世界各國立場不一，各有盤算，難以團結。以色列雖小，卻毫無退路，保家衛國之心如鋼鐵一般。這些戰爭造成大量巴勒斯坦難民。今中東地區的地緣政治格局複雜，種因之一是當初英國的殖民政策。

巴勒斯坦與以色列長期處於敵對關係，多方和平協議一直在進行，包括奧斯陸協議、灣岸合作理事會和其他雙邊協議。然而，領土爭端、歷史文化的差異、宗教矛盾等因素使得這些努力面對極大的挑戰，無法達成真正的長期和平。要化解其複雜性，國際社會必須協助中東的對話、妥協和多邊合作，以實現穩定和和平。除了政治努力外，經濟和社會因素也需要納入考慮，以促進區域內的共同繁榮和理解。二○一四年我詢問以色列友人，中東和平是否會來臨？她說，可能留待下一代解決吧。

（作者為前科技部代理部長）