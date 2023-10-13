菲律賓翻轉貪腐獨裁的啟示

眾所矚目的明年總統大選，目前多數民調大都顯示，下架民進黨是主流民意；可是，反對陣營卻各自為政，民進黨有機會可以輕鬆繼續執政。

菲律賓在一九八六年二月的總統大選之前有類似的情景，當時的主流民意就是下架貪腐專政的馬可仕總統，可是反對陣營卻出現四組人馬角逐總統大位；馬可仕總統即便遭人民厭惡，他卻志得意滿，準備繼續執掌政權。沒想到，反對陣營最後整合成功，發揮「人民的力量」，推翻不得人心的馬可仕政權，開啟菲律賓政治的新頁。

馬可仕總統最令人厭惡的就是貪贓枉法、公器私用。馬可仕總統在一九六五年及一九六九年二度經由民選獲得總統大位，依照菲國憲法無法再續任總統。可是他在第二任總統屆滿前，打破憲法規範，以社會動亂為藉口於一九七二年九月頒布戒嚴令，因而無限期延長總統任期，國會及政黨亦遭到解散。

馬可仕為鞏固其權力，就以行政命令治國，任內頒布一千多條的行政命令，大舉任命其親朋好友進入政府體系及國營企業。這些不具專業卻只有政治效忠的人馬當道之後，貪腐事件層出不窮，造成政府效能大幅度降低，且經濟每況愈下，人民怨聲載道。

其次，馬可仕總統不遺餘力的打擊政治異己。最有名的例子，就是和他二度搭檔競選的羅培茲副總統，由於不滿馬可仕的憲政獨裁因而遭到整肅；羅培茲不僅被迫下台，他的家人亦受到政治迫害。羅培茲出身富豪，他的家族企業受到嚴重的打擊，許多事業甚至被迫廉價出售或轉讓他人。

參議員艾奎諾是另一個有名的例子。馬可仕專政獨裁之後，許多民主自由派人士群起攻之，參議員艾奎諾就是代表人士，因而成為馬可仕的眼中釘，被迫全家流亡到美國。艾奎諾後來突破各種困難，於一九八三年八月以化名搭機回到馬尼拉，沒想到在機場光天化日之下被射殺。這次事件造成馬可仕成為眾矢之的，反對勢力匯聚無比的能量，終於在一九八六年二月的總統大選，共同推舉艾奎諾夫人，一舉扳倒不得人心的馬可仕政權。最後，馬可仕總統為鞏固政權，嚴格箝制新聞媒體，並嚴厲打壓反政府的言論。菲律賓原本是東南亞地區言論最自由的國家，可是在馬可仕專政獨裁之下，自由派的新聞媒體幾乎被迫關閉，人民大都只聽到官方的言論。反對陣營的新聞媒體受到打壓及消音，更是不在話下。

一九八五年十一月下旬，馬可仕總統在各方壓力之下，突然宣布將於一九八六年二月七日舉行總統大選；精於政治算計的馬可仕以為大權在握，又掌控國家機關及各種新聞媒體，反對勢力措手不及且各自為政，根本不是競爭對手。沒想到，深受菲律賓人民愛戴的辛梅樞機大主教，出面成功整合反對陣營，運用人民的力量，一舉推翻貪腐又獨裁的馬可仕政權，菲律賓因而獲得重新再造。而如今的台灣，又將會如何呢？