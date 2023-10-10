以哈衝突 將掀新一波通膨恐慌？

以色列和巴勒斯坦爆發新一輪軍事衝突，哈瑪斯於七日對以色列發起軍事行動，以軍則對加薩地帶展開多輪空襲；以色列安全內閣當日晚間宣布以色列進入戰爭狀態。全球金融市場原本已經因為利率上升而陷入混亂，巴以衝突爆發更加導致國際油價飆升，重新點燃世代通膨恐慌，一場全球市場新風暴正在醞釀中。

既往中東地緣政治危機，通常都會導致油價上漲和股價下跌。這次中東衝突，人們唯一關注的是可能出現激動反應的資產類別，應該只是石油，不致擴及其他，預計這次衝突不致對歐洲或美國經濟市場直接產生巨大影響。然而已給全世界市場增添更多不確定性，且其波動性將大幅上升；短期固定收益金融資產將再次成為國際資金避風港，而周期性行業將成為焦點。國際通膨和經濟成長都將進一步放緩，地緣政治風險將成為全球市場焦點。

只要衝突僅限於巴勒斯坦人和以色列人，就不致對國際金融市場造成過度負面影響。但倘若這一影響波及以沙烏地阿拉伯為首的石油生產國，使原油價格變得更加昂貴，必將對西方產生負面通膨影響；倘若進一步導致全世界經濟衰退，則國際市場必將看到長期利率上升，股市下跌的格局。

中東衝突最大可能損害的是廣泛國際市場情緒，加劇投資人對於大宗商品，尤其是石油價格飆升的擔憂；最近幾周國際油價波動將很大，未來可能繼續上漲，影響民生經濟物價與消費者購買力。全球經濟面臨的首要風險是第三次通膨浪潮，原本通膨浪潮已經在逐漸減弱；但是這次中東緊張局勢的加劇將推高能源價格，並削弱各國央行控制通膨的努力。

雖然中東地區目前地緣政治格局與一九七○年代初有很大不同，但這次衝突以色列會做出強烈反應，這將擾亂沙烏地阿拉伯主導的談判，如果伊朗被認為煽動了加薩和以色列南部的敵對行動，美國可能會加強對伊朗的制裁，而導致油價巨幅上漲。這次衝突發生在阿拉伯石油禁運整整五十年之後。伊朗既是主要產油國，也是哈瑪斯的支持者；倘若以色列報復性襲擊伊朗，造成供應中斷風險，則國際原油價格將立即飆升。

地緣政治風險上升，可能促使投資人轉向黃金、美元、美債等避險資產。但國際市場亟需確定的是，這場中東衝突會否促使投資人急切尋求安全資產、迴避高收益債務的持有，或者這將是新一輪通膨恐慌的導火線？

既往經驗是，只要出現國際動盪，美元就會走強；以前凡有戰爭，表面上看到的都是跟美國無「直接」關係，所以美元過去一直是最佳避險資產。但這次中東衝突主角是以色列，乃美國背後的大金主，美國拜登總統更已公開宣示全力支持以色列，必然會直接參與衝突其中而無法自拔；是則這次美元還能否被全球投資人視為當下「重要避險資產」？恐怕將是個大問號。