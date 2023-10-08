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若涉醜聞訴訟 台潛艦如何成軍

聯合報／ 王瀚興／律師（台北市）
首艘國造潛艦「海鯤號」日前首度曝光，潛艦國造專案召集人黃曙光一句「軍火商沒得標後，將資料送交中共大使館」，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片
首艘國造潛艦「海鯤號」日前首度曝光，潛艦國造專案召集人黃曙光一句「軍火商沒得標後，將資料送交中共大使館」，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片

潛艦國造爭議未歇，議員徐巧芯猛攻「郭璽音檔」，最新更指有「陰陽合約」。姑且不論事實真相為何，但報載顯示郭認為以「水面艦」包裝「潛艦」合約。筆者以為，雖郭等求好心切，然未得德、韓授權取得關鍵技術，恐有適法性疑義。

早年電影《A計劃》，描述十九世紀末的香港爲打擊海盜，但因經費有限，有下列逗趣對話：水警長官：「五艘炮艇怎麼只看見三艘？」屬下：「報告！兩艘進了水不能開動。」陸警長官揶揄：「我還以為是潛艇呢！所以看不見。」

上開鬧劇，如今恐成真。用水面艦合約包裝潛艇合約，問題如下：

首先，是海商法對船舶定義，舊法為「船舶漂浮於『水面』，目的在供航行之用。」新法怕掛一漏萬，改為：「本法稱船舶者，謂在海上航行，或在與海相通之『水面』或『水中』航行之船舶。」即水面與水中船舶，實為二事，怎可流用？民法瑕疵擔保責任限於欠缺「通常或契約預定效用」，然此「陰陽契約」載明「水面艦」，潛艦若有不虞如何求償？潛艦高精密、高技術，焉能兒戲？

或問：立委馬文君怎可洩密於韓國？實則，德、韓恐怕才是真正被害者。依營業秘密法，「未經認許之外國法人，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。」系爭潛艦技術報載乃德國提供韓國之用，必有價值，也有保密措施，營業秘密一旦遭竊取，台灣懷璧其罪；且上開新修法律，讓外國法人得以就營業秘密提訴，德韓怎會善罷甘休？且依刑事訴訟法任何人都有權利舉發犯罪，若我方侵害他國機密，怎能聽任為之？綜上，日後恐涉及國際醜聞或司法纏訟，潛艦又如何成軍？

或謂：怎可質疑，不愛台灣？宋人徐夢莘《三朝北盟會編》：金軍合圍汴京，郭京陳稱有「六甲神兵」，能隱形，並擊退金人。有人上書大臣孫傅認為此事不可盡信，孫傅大怒：「幸虧你是和我說，若是別人，必定以擾亂軍心法辦你！」後來郭京逃跑、孫傅死節，城破而有靖康之難！這就叫不明事理的「愛國賊」！

承前，如今若七拼八湊竟能一窺軍事潛艦全貌，殊難想像。美國艾里克．施洛瑟《核武器與控制，核武器，大馬士革事故與安全假象》曾披露：當年新銳轟炸機B-29，曾因油料不足迫降遭日本關東軍俘獲，蘇聯後拒絕交還，以逆向工程連補丁皆復刻，美方徒呼負負！試問：我潛艦有此機緣可完美複製？樂高玩具欠圖紙或零件尚且功虧一簣，軍事潛艦豈能瞎子摸象？從此亦顯此次潛艦國造疑義，怎能亂扣紅帽！大直國防部右側有「國之干城，典範永存」紀念碑，乃為悼念故參謀總長沈一鳴上將與袍澤英魂。沈總長一代儒將，正氣凜然！若尚在，焉能有此「大戲」？

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