自由閱讀 出版社不必自我審查

美國圖書館及出版社、書店一向反對圖書出版的審查制度，故美國圖書館學會自一九八二年起，每年在九月底到十月初，會有一周發起「禁書周」活動，今年是十月一日至七日，主標題即是「讓我們自由閱讀」，並與美國圖書館界所倡導的「自由閱讀」主張合作，獲得出版界及書店的支持。其目的，就是要宣示圖書的出版，不能因部分團體、族群、個人有不同的觀點或政治理念及信仰，而對其限制印行，或反對在圖書館、書店等處上架給讀者自由閱讀。

回到台灣，今年MeToo風潮延燒，從政治圈到娛樂、文化圈、學術圈，最近還傳聞書市也有涉事的作者，風暴也影響了書市及出版業生態，不僅已有書店力挺運動，自主將被點名的涉事者作品下架，「名人推薦」也出現寒蟬效應。

但書籍與其他政治圈、娛樂文化圈、學術圈不同的是，作者在道德上或刑事上或許應遭譴責或調查，但書籍本身不應該因此被下架，猶如夫妻或其中一方有罪或不對，但絕不能連帶怪罪到他們的孩子。師大國文系教授祁立峰便指出，關於創作者的作品與人品，實是古人就開始關注的問題，但文品不等於人品。人品有問題，並不代表文品有問題。希特勒罪大惡極，但圖書館或書店，現在也不會下架他的《我的奮鬥》一書，讀這本書的人，不代表他贊成希特勒；同樣的，讀《金瓶梅》的人，也不全是好讀情色之書。

我國早期有警總及出版法管制書籍的內容，也就是有所謂的書籍審查制度，但解嚴後都取消了。作家林清玄、苦苓等過去雖涉及不倫事件，但圖書館或書店不會下架他們的圖書，由讀者自己決定要不要買他們的書。

但想不到，幾年前竟有出版社實施自我「審查」制度，將大陸作家曹雨所寫的《激辣中國》一書中，凡有提到「大陸」兩字的，一律全部轉換成「中國」兩字，以致文中提到「哥倫布發現新大陸」一語，竟然變成「哥倫布發現新中國」的謬誤。

所以，出版社要提醒編輯，不能帶有任何政治偏見或意識形態，而隨便更改書中文詞。出版社反對政府的審查制度，自己應該也不能對作者做出審查制度吧！

書店也是一樣，不能因店長或店員有任何意識形態，而隨便下架某人或某類圖書，即使情色圖書，也只能用分級制度，限制年齡閱讀，而不能下架圖書。

MeToo風波，即使作者本身有問題，也與其作品少有關聯，不必下架其書，這是與演藝圈大不同的。買不買書，是讀者閱讀的自由。