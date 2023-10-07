聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由閱讀 出版社不必自我審查

聯合報／ 王微曦／文字工作者（台北市）
麥田出版社先前出版簡體字轉正體的「激辣中國」一書，因將書中所有「大陸」字眼替換成「中國」，導致「哥倫布發現新中國」等錯誤，引發風暴。圖／擷取自麥田出版臉書
麥田出版社先前出版簡體字轉正體的「激辣中國」一書，因將書中所有「大陸」字眼替換成「中國」，導致「哥倫布發現新中國」等錯誤，引發風暴。圖／擷取自麥田出版臉書

美國圖書館及出版社、書店一向反對圖書出版的審查制度，故美國圖書館學會自一九八二年起，每年在九月底到十月初，會有一周發起「禁書周」活動，今年是十月一日至七日，主標題即是「讓我們自由閱讀」，並與美國圖書館界所倡導的「自由閱讀」主張合作，獲得出版界及書店的支持。其目的，就是要宣示圖書的出版，不能因部分團體、族群、個人有不同的觀點或政治理念及信仰，而對其限制印行，或反對在圖書館、書店等處上架給讀者自由閱讀。

回到台灣，今年MeToo風潮延燒，從政治圈到娛樂、文化圈、學術圈，最近還傳聞書市也有涉事的作者，風暴也影響了書市及出版業生態，不僅已有書店力挺運動，自主將被點名的涉事者作品下架，「名人推薦」也出現寒蟬效應。

但書籍與其他政治圈、娛樂文化圈、學術圈不同的是，作者在道德上或刑事上或許應遭譴責或調查，但書籍本身不應該因此被下架，猶如夫妻或其中一方有罪或不對，但絕不能連帶怪罪到他們的孩子。師大國文系教授祁立峰便指出，關於創作者的作品與人品，實是古人就開始關注的問題，但文品不等於人品。人品有問題，並不代表文品有問題。希特勒罪大惡極，但圖書館或書店，現在也不會下架他的《我的奮鬥》一書，讀這本書的人，不代表他贊成希特勒；同樣的，讀《金瓶梅》的人，也不全是好讀情色之書。

我國早期有警總及出版法管制書籍的內容，也就是有所謂的書籍審查制度，但解嚴後都取消了。作家林清玄、苦苓等過去雖涉及不倫事件，但圖書館或書店不會下架他們的圖書，由讀者自己決定要不要買他們的書。

但想不到，幾年前竟有出版社實施自我「審查」制度，將大陸作家曹雨所寫的《激辣中國》一書中，凡有提到「大陸」兩字的，一律全部轉換成「中國」兩字，以致文中提到「哥倫布發現新大陸」一語，竟然變成「哥倫布發現新中國」的謬誤。

所以，出版社要提醒編輯，不能帶有任何政治偏見或意識形態，而隨便更改書中文詞。出版社反對政府的審查制度，自己應該也不能對作者做出審查制度吧！

書店也是一樣，不能因店長或店員有任何意識形態，而隨便下架某人或某類圖書，即使情色圖書，也只能用分級制度，限制年齡閱讀，而不能下架圖書。

MeToo風波，即使作者本身有問題，也與其作品少有關聯，不必下架其書，這是與演藝圈大不同的。買不買書，是讀者閱讀的自由。

延伸閱讀

2023南國漫讀節齊聚出版社、獨立書店！「無邊際書展市集」10/7屏東總圖登場

世客博世界館今後做何用？ 張善政：做智慧科技圖書館

鼓勵國小生閱讀紙本 高雄出版社及公會捐3990本書

校園圖書館爭艷 「全台最美」網齊喊這大學：以為是高級飯店

相關新聞

三章一Q 難擋混豬入校

據媒體報導，有逾十萬公斤美豬遭洗產地為加拿大豬，且已流入市面被民眾吃下肚。巴西蛋問題還沒解決，又來混豬疑雲，政府究竟要如...

溯源失靈 食安靠民間自救

食安教育從誠實與良心做起，有國內加工業者進口美豬卻以英國或加拿大涉嫌「洗產地」；以巴西雞蛋或有問題雞蛋加工冒充國產雞蛋。...

從疫苗到食安 綠色執政「混事」一籮筐

因應民間缺蛋，政府之前緊急進口雞蛋，卻爆出品質堪慮的問題，甚至荒謬地讓進口雞蛋堂而皇之的混充台產雞蛋的「混蛋」在市面流竄...

諾貝爾醫學獎啟示 「新護國神山」需智慧與堅持

今年諾貝爾生理或醫學獎，頒給卡里科及魏斯曼博士，肯定他們發現以修飾過ｍＲＮＡ為治療技術，並迅速應用開發對抗COVID─1...

文創缺策略 淪手工業

二○二三年的台灣文博會日前落幕，號稱是史上最大規模和展館數最多；為此筆者特別去參觀了在空總、松菸及鐵道博物館等地舉辦的盛...

自由閱讀 出版社不必自我審查

美國圖書館及出版社、書店一向反對圖書出版的審查制度，故美國圖書館學會自一九八二年起，每年在九月底到十月初，會有一周發起「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。