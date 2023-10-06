中華健兒戰鬥魂 勵志典範

杭州亞運賽事進入倒數，中華代表團不但已突破賽前預設十金的目標，後續各單項比賽仍有爭金奪銀的機會，令人期待。本屆亞運的柔道、拳擊等武術項目，是吸引運動迷矚目的焦點。而運動員的拚戰精神和勵志故事，更足以振奮人心。

武術運動員為參加較占優勢的量級斤斤計較，挨餓、控制飲水、大熱天裹上厚重衣物苦練、排汗降體重的艱辛不足為外人道。誠如東奧奪五十一公斤級拳擊銅牌的女將黃筱雯所言：「從沒一餐吃飽過！」而柔道比賽過磅完，稍微補充一下較易吸收的飲食，即上場比到決賽金牌出爐。拳擊比賽則是今天贏，明天有賽事一早仍需過磅，打到決賽需打五場過磅五次。其精神上的煎熬與體力上的負荷，若非有過人的意志力，很難嶄露頭角。

旅日十六年為備戰東京奧運，連家人重症住入加護病房都放棄返台探視的連珍羚，在首戰即輸給裁判主觀的三次「指導」判決而淚灑賽場。在外界有「是不是年歲漸長已過巔峰期」的質疑時，連珍羚告訴自己「全世界都不相信我沒關係，我相信自己做得到！」終於在第四度參加亞運會打敗從未贏過的日本名將玉置桃奪金。

里約奧運後即陷入低潮的拳擊好手賴主恩，在羅尚策教練「做自己的太陽成為別人的光」這句話的鼓勵下，如當頭棒喝般把他敲醒過來。本屆亞運在地主觀眾面前打敗大陸代表王向陽闖入四強讓他信心大增，之後又以五比Ｏ的比數打敗伊拉克拳手，不僅晉級決賽，也取得巴黎奧運的入場券。金牌戰雖不敵蒙古好手，不過能在具有傳統且強敵環伺、第三屆奧運即成為正式比賽項目的「男子拳擊」中，打破五十三年來的亞運獎牌荒，真的是難能可貴。

一直以來都被定位為「奧運銅牌女將陪練員」的甘家葳，九月初因母喪而銜哀出戰，也將本屆亞運做為告別拳壇的最後一役，以破釜沉舟的心態連戰皆捷，在四強賽因與土庫曼對手頭部碰撞而導致眉角裂傷，台下裁判根據醫生評斷終止比賽前的計分，判定甘家葳以四比一獲勝，後雖因傷勢過重而被取消金牌戰，但中華隊又取得一張奧運參賽門票和一面銀牌入袋，可謂成果豐碩。

而暌違六十五年後，再為我國奪下亞運拳擊金牌的女將林郁婷就更振奮人心了。曾兩度奪下世錦賽金牌，今年新德里世錦賽雖僅獲得銅牌，卻被已遭奧委會停權的國際拳總以「性別生化檢測異常」取消獎牌，令人錯愕，對郁婷及訓練團隊的打擊不可謂不大。日前國內藥物檢測專家、「國家運科中心」執行長黃啟煌博士蒞臨筆者任教學校開會，也曾對此事表達不平，如今，林郁婷奪下金牌可說是實至名歸，也還給她一個公道。

至於勇奪本屆亞運首金的柔道男神楊勇緯，從東奧奪銀後就已成為我國運動員追逐的目標，連珍羚、賴主恩都是在他的激勵下而再創佳績的。我國亞運柔道賽史上從未有過奪金紀錄，本屆一舉拿下男女雙金，楊勇緯堅強的鬥志和自律足以成為典範。

筆者任職於大專院校，近年不免因年輕世代，眼高手低、缺乏競爭力、抗壓性低落、只想躺平而有極大的無力感。不過，運動員奮戰不懈的實例，仍是我激勵學生們的最佳題材。