前總統馬英九以民進黨政府用「Taiwan National Day」為名來慶祝「中華民國國慶」，拒絕參加中華民國一一二年雙十國慶大典。「中華民國」在蔡政府一再玩弄下，又是「中華民國台灣」又是「Taiwan National Day」，不敢正大光明地使用「中華民國」，讓雙十國慶變質成為什麼也不是！一個國家生日慶典名不副實，被民進黨糟蹋成如此不堪，怎不讓人感慨萬千？馬前總統拒絕出席，正是把這個名不正言不順的國慶大典攤開在國際與國人面前，讓大家正視民進黨「欺世盜名」的伎倆！

七年多來，中華民國不但名字被民進黨「虛級化」，小英總統在國慶演講與元旦談話中，往往連稱呼「中華民國」都省掉，不是用「這個國家」就是用「台灣」；對外、出訪則用「中華民國（台灣）」，就是不願意用「中華民國」，一付我說的就是「台灣國」，掛上「中華民國」就是應付那些認同中華民國的海內外人士。

只是蔡英文總統和民進黨請不要忘記，二○一六年五二○時，你和民進黨籍的官員是站在國旗與國父孫中山先生遺像前，依中華民國憲法宣誓就職的！中華民國總統不就是要護衛中華民國主權、領土與國民嗎？然而，七年多來蔡英文帶領的政府卻把台澎金馬步步逼上兵凶戰危的氛圍，主要原因就是在兩岸關係上一再玩兩手策略，不斷地挑釁對岸，與美日聯手抗中，卻根本沒有意識到自己已經將台澎金馬暴露成為第一線。

七年多來，中華民國青天白日滿地紅的國旗，幾乎在民進黨執政縣市和國家重大慶典中消失，被民眾批評之後，蔡英文與黨政高層在元旦升旗時才拿著小國旗在媒體上晃一晃作秀。讓人發笑的是，身為國慶大典的主委游錫堃在回應馬前總統拒絕出席國慶大典時，手邊還刻意拿著一面小國旗，又是作秀一場！若是小英與民進黨真的重視「中華民國」，那麼代表中華民國的國旗為何就幾近「被消失」？如今要國慶了或大選了才拿出來秀一下，這不是應付了事又是什麼呢？

最可笑的還是雙十國慶的主視覺，七年多來完全看不到國民革命先烈先賢流血淚，為東亞建立第一個民主共和國的那種建國精神，如今「民主．永續」都是空空的口號。請問蔡英文與民進黨可曾想過：雙十國慶不就是要凝聚國人共識，共同來為中華民國的未來打拚？但是七年多來有多少國人根本不想看已失去雙十國慶味道的國慶大典呢？將全民最大公約數中華國與國旗刻意虛級化，大玩「掛羊頭賣狗肉」的把戲，高喊「轉型正義」卻根本不重視轉型之間族群的相互尊重與尋求融合契機，不斷地撕裂族群，不但對國家未來與全民團結毫無幫助，反而製造更多對立與不安；刻意讓「中華民國」若隱若現，不讓國家主體正大光明地顯現，未來一旦兩岸發生戰事，請問蔡英文與民進黨你們要國人為誰而戰？又要國人團結護衛哪個國家？