重構制度 解衛生所醫師荒

九月卅日聯合報頭版披露刊國內「不山不市」鄉鎮衛生所的無醫情形，尤以苗栗、雲林為甚。事實上，在平均綜合所得名列全國前茅的新竹縣，亦有此困難，全縣十個平地鄉鎮裡，三個衛生所沒有醫師，仰賴台北榮總新竹分院與新竹台大分院生醫醫院支援。兩家醫院人力有限，僅能每周支援兩節門診。衛生所醫師除了例行醫療（門診、巡迴、居家）、預防保健、公共衛生，還須負責衛生行政業務（例如：體檢、行政相驗），若無常駐醫師，難以便民。

一般認為，目前窘況肇因於九十七年至一○五年公費醫學生停招。果真全然如此，為何以往公費醫師來去匆匆，兩年服務義務結束，不再留任？如果執業環境並未改善，縱使未來公費服務期限延為十年，留得住人，留不住心，工作態度未必適任。

影響醫師就任衛生所的因素有六點：一、薪資：基本薪資不高，遠低於市場行情。二、交通：大多數醫師教育與訓練係在都會裡，取得專科醫師資格時，年過三十，多已成家，考量配偶工作、子女教育與生活機能，較難舉家搬遷。三、聲譽：新手初入職場，甚少打算固定地點終身任職。未來目標不論是教學醫院或基層診所，衛生所醫師資歷似乎相對加分有限。四、休假：衛生所通常僅有一名醫師編制。醫師請假，整個醫療業務停擺，卻不易找到代理人。五、進修：華人世界裡，追求更高學歷，人之常情，醫師亦不例外。衛生所休假不易，影響在職進修機會。六、教職：留在醫院的醫師通常會申請醫學院教職，待在衛生所的醫師則難。

社會型態與價值觀念改變，現在診所醫師較少單獨一人開業，要求年輕醫師長年就任鄉村衛生所，強人所難，制度難以為繼。建議政府可仿效衛生福利部「醫中計畫」的精神，補助醫師薪資，由衛生所鄰近的社區教學醫院來聘僱醫師，擔負支援責任。一位醫師既已願意到社區醫院服務，應較不會排斥支援鄰近衛生所。鄉村衛生所徵才重任，轉由醫院承擔，衛生局與衛生所亦可避免風險，聘用到不適任醫師，難以解僱。

支援醫師可一周僅支援衛生所六至七節時段，在醫院保留一節門診，類似社區醫療群的共同照護門診，將衛生所病人安排到醫院進行檢驗與照會。衛生所常駐醫師多為家庭醫學科或內科系醫師，每周其餘時段，醫院可安排不同科別醫師支援，提供居民更多種類醫療服務。

支援醫師正式職缺仍在醫院，享有醫院醫師同等福利，參與院內學術會議，較能與同儕密切聯繫，而非長期孤軍奮戰。醫院有較多醫師，平時互相代理，較能保障支援醫師休假與進修的權益。醫院為教學醫院，通常與鄰近大學或醫學院有建教合作關係，亦能提供醫師取得教職的機會。支援醫師未來另有高就的話，教學醫院資歷有助謀職。

簡而言之，以社區教學醫院為中心，鄰近衛生所為衛星，連成一體，以集體的人力，提供全面醫療服務，維持鄉村居民醫療品質。