副閣揆有赴立院備詢義務

近日進口蛋爭議延燒，行政院長陳建仁日前率相關部會首長到立法院進行專案報告，並接受立委質詢，但執掌進口蛋跨部會協調，且兼任行政院消保會召集人的行政院副院長鄭文燦，並未隨同赴立院列席備詢。對此，陳揆表示「副院長不能上台備詢」，鄭文燦也表示副院長不赴立院備詢是行之有年的慣例和制度。此一事例存在一個值得思考的憲政議題：行政院副院長究竟基於什麼理由，可以不到立法院備詢？

在我國憲政運作中，行政院副院長之所以能夠長年以來不到立法院備詢，主要是根據憲法增修條文第三條規定：「立法委員在開會時，有向行政院院長與行政院各部會首長質詢之權」。憲法上述條文中，確實僅提及立委質詢的對象是「行政院院長」與「行政院各部會首長」，並未列入「行政院副院長」。而《立法院職權行使法》依憲法上述規定，關於立法院院會中立委質詢的對象也僅列入行政院長與各部會首長。以上憲法與法律規定，遂讓行政院副院長可以「於法有據」地逃遁，而不須到立法院備詢。

但掌有決策權的行政院副院長，憑藉憲法規定的漏洞而規避到立法院備詢，既違反我國憲政體制中行政院對立法院負責的根本精神，也造成行政院副院長「有權無責」，明顯不符憲政體制設計理應權責相符的基本原理。

事實上，為了避免行政院副院長完全逃遁立法院的監督，仍可依據憲法第六十七條關於立法院「委員會得邀請政府人員到會備詢」的規定，要求行政院副院長到委員會備詢。該條文中的「政府人員」涵蓋範圍甚廣。根據司法院釋字第四六一號解釋，基於行政院向立法院負責的精神，行政院各部會首長及其所屬公務員，除依法獨立行使職權，不受外部干涉之人員（例如檢察官、公平會等獨立機關成員）外，於立法院各委員會依憲法該規定邀請到會備詢時，皆有應邀說明的義務。

毫無疑義的是，行政院副院長乃屬於憲法第六十七條中的「政府人員」，也當然是釋字第四六一號解釋中的「行政院所屬公務員」，因此行政院副院長應有到會備詢的義務。只是，行政院副院長到立法院備詢的場合，將不是立法院院會，而是立法院的委員會。

總之，即使行政院副院長不到立法院院會備詢尚稱於法有據，但副院長依憲法規定仍有到立法院委員會備詢的義務。過去行政院副院長不到立法院備詢的慣例應該破除，如此才符合行政院對立法院負責以及權責相符的憲法基本精神。