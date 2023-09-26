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萊豬、核食、混蛋 別聽河馬的意見

聯合報／ 謝明瑞／淡江大學金融所兼任副教授（台北市）

二○二○年，筆者曾撰文說明在國內的當代領袖人物中，能把恩庇理論精髓發揮得淋漓盡致者，唯蔡政府爾；同時也說明，為何自認為品德清高的馬總統會引發同黨的大加撻伐，以及其吝於與同黨分享權力的做法，而讓國民黨失去政權，至今仍無法恢復大有為政黨的原因無他，因為大多數的追隨者都聽從「河馬」的意見，因為河馬(HIPPO，Highest-Paid People's Opinion)的意見永遠是對的。然而現實社會真的是如此嗎？

二○一四年，喬納森．羅森堡與艾立克．施密特合寫《重新定義公司：谷歌是如何運營的》，首次披露谷歌如何顛覆傳統的工商管理模式，建立獨樹一幟的管理哲學，其中最膾炙人口的一句話是「別聽河馬的意見」。這裡的「河馬」指的是公司領導。在公司裡很少有人敢於對自己的領導正面提出反駁意見，只有創意精英才敢冒著被「河馬」踩死的風險，捍衛公司產品的品質和聲譽。

現實社會中，歐美認為每個人各展所長、各施其能、自食其力，是國家社會進步的動力；中國講究食君之祿、忠君之事、擔君之憂；忠於領導，國家才能富強。東方人要聽君王或老闆的話，西方人則是若您有才華，別聽「河馬」的意見。但要不要聽河馬的話，東西社會各有不同解讀。

若以當前鬧得沸沸揚揚的食安問題為例，國人被再三蒙蔽卻無法抗拒的食安問題不勝枚舉，較重要者有三：進口萊豬、魚蝦核食、混蛋充斥。這期間，政務官信誓旦旦地再三呼籲食安無虞，唯問題爆發後卻推諉再三，因為錯誤不在官府，因為官員只是聽命行事。然而，貴為部長應有專業判斷力，造成這麼嚴重的風波，難道他們真的不知道事實真相？真的不瞭解高端疫苗與超思混蛋背後的龐大利益？真的不知道背後的受益者？

其實他們心知肚明，但為何他們都不願和盤托出，而願意以一人之力對抗全民之疑問？因為四維不張，士大夫無恥，這與中國人根深柢固的「忠君」心態有關。在中國人的社會中，因為感恩而願為提攜者做任何事情；要拒絕恩人的要求，或對恩人持不同的意見，在中國人的社會中，真的是千難萬難。特別是有些「河馬」會以國家利益作糖衣，包裝實則以私利為主的政策，再論功行賞，被提拔的政務官即使知道也難以拒絕。

在台灣，懂得拒絕「河馬」意見的政務官才是國家棟梁。然而，如果您被提攜為主張美國萊豬兼日本魚蝦核食可進口的「萊核主委」，又被提拔續任土耳其、巴西、台灣雞蛋混合食用的「混蛋部長」，在高官厚祿的因勢利導下，請問您會拒絕河馬的意見嗎？

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