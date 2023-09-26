結構失衡 陸青失業蓋牌

因青年失業率達百分之二十一的新聞發布，而讓中國大陸的統計當局陷入長考，應否重新設計問卷、修正變數定義等的檢討；暫停青年失業統計的發布，所謂蓋牌，以及緊急處置背後的真實現象，瞬間成為眾所關切的焦點。

總體環境氣氛低迷，今年還有約一千二百萬名大學和技術學院生畢業；到底中國大陸的經濟未來與就業創造，還會糟到哪呢？

經濟學者林毅夫認為在日本發生的停滯性通縮，將近三十年的失落，主因在於面對美國的政策打壓，而導致日本放棄發展一度曾領先的晶片產業。他認為，「就像美國限制華為不能發展5G手機一樣」；並不是房地產泡沫化，才導致日本的經濟停滯。

有趣的是，數據顯示八月份工業生產、零售總額、固定資產的投資形成，年比和增速均有增長。統計局發言人付凌暉表示，青年就業已出現明顯改善；服務業正加快恢復中，有利於吸納勞動就業。不過，中國大陸的就業壓力仍存在，經濟結構性的矛盾突出。

就這個態勢來解讀，那麼林毅夫就中日發展路徑的異同處，其成因的切入處，也是有效的政策解方了。

比對先進國家在每年七、八月份的年休，假期結束後的消費購買，尤其在耐久財的採購與家庭裝修等，服務性勞動需求自然下降，也拉低了對大陸出口的需求。尤有甚者，晚近將經貿活動與國安考量連結，所謂的中美脫鉤，雖然自從今年的G7會議以來，拜登政府改口聲稱只為了去風險、去依賴！

青年失業問題瞬間暴增，就另一方面，部分沿海城市以爭搶高教人才為由，像二○一八年公布的《北京市引進非北京生源畢業生工作管理辦法》，紛紛鬆綁外地畢業生的設籍、待業與購屋資格等管理辦法。供給，自然要大於需求。

此刻面對科技的爆發進展、貿易管制的擴大與全球經濟，無論在通膨隱憂、金融動盪與財政惡化，鋪天蓋地而來的壓力均難以逃避。何況中美為首的地緣對峙和政治動員，也仍未見緩和！

種種的負面因素影響下，首當其衝的，自然就是高學歷都會青年。

就以兩岸青年就業特性來做對比，台灣三十歲以下年輕人約七成是在服務業工作；就中，批發、零售與教育服務類，約占四分之一青年就業。反觀，大陸則僅有不到五成的年輕人是在服務業工作！

更何況中國大陸在網路商務與服務自動化發展神速，高教青年的失業問題，自然有在地域的集中化和競爭受限上的雙重打擊。據悉，包括阿里巴巴、淘寶和天貓，在官方微信帳號公布將擴大徵才；工作崗位則分布在杭州和上海等六個城市。

究其實，數位化與網路商務的全面推動，雖可鼓勵「千人創業、萬眾創新」的想像；只是在這樣的電商規模下，從倉儲配送到經銷層級的扁平化，只會造成資本取得、利潤分配與就業定位的高度集中！

林毅夫相信技術創新和產業升級，有在數碼經濟做「彎道超車」的優勢。不過，證諸西方經驗與台灣青年就業特性，去就業集中的反向操作也有必要，這包括：高教人力的城鄉流動、工作性質的再定義，與如何重建富含人文氣息的經銷網與通路鏈。

無論政策部門、教育機關與大型雇主，在能力養成、工作設計與職缺提供的根本期待上，都有義務一同規畫和找尋適當的切入點；這也是解決此一長期、結構性問題的必要指導。