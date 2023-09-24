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星期透視／陳吉仲敲響民意反噬的警鐘

聯合報／ 周陽山

陳吉仲終於因為雞蛋風波辭職了。他犯下的錯誤不斷被揭露，已到了罄竹難書的地步！坊間對此多有報導，不必贅述。但對於下面一些特殊現象和非常情境，卻有待深思與探究。

第一，行政院前院長蘇貞昌跳出來為陳吉仲喊寃，駁斥陳已辭職的傳聞，並指責特定人物放話，非常惡劣！這顯然意有所指，朝向綠營內部的派系鬥爭。這到底是妨礙了哪些人的利益瓜分及權力運作？竟要讓前任閣揆親自批駁，足見情況異常，啟人疑竇。

第二，花蓮基層農會對陳吉仲一片肯定，大讚他親民、接地氣，總幹事官俊彥甚至說「沒碰過這麼好的部長」，指陳在主委任內開辦農民職業災害保險、推動農業保險等，對農業幫助非常大。至於陳因為進口雞蛋黯然下台，卻充滿著不捨。足見陳確實擁有一批草根的堅定支持者。

第三，作家苦苓幫陳喊冤，直言農業部為了解決蛋荒啟動專案進口措施，幫台灣人省了約六十億元，至今沒查到任何問題蛋流入市面，不懂為何有心人士故意製造恐慌，是何居心？

第四，前監察委員吳豐山在報端指出問題的癥結，「陳吉仲在擔當農委會主委的階段，已然爭議不斷…。此番處理進口蛋出現了許多爭議，更使得陳部長在一般人民心目中的形象跌落谷底」。「陳吉仲不能知所進退，已完全失去大臣應有的承擔和厚重風範。」「假使堅不下台，民進黨必將陪葬。」

第五，根據農業部公開的「雞蛋緊急調度計畫庫存數量表」，到九月十五日為止，六家物流冷藏業者還存有五七九五萬顆蛋，其中待銷毀的「壞蛋」竟然高達九成！亦即五一七○萬顆。足見這次進口政策成效低劣，浪費公帑。

然而，面對相關官員失職違法的爭議，包括大量進口蛋因變質而被迫銷毀，以及進口廠商利益輸送等糾葛，迄今為止，職司風憲、糾彈違失的監察院竟不置一辭，亦未立案調查。檢調單位也未啟動任何法治懲貪行動，足見民主監控與司法懲治機制，均已停擺！

上述這些看似矛盾的詭異現象充分說明，陳吉仲曾經是一位被長官稱許、為基層肯定的「好官」；卻因朋黨惡鬥、人事傾軋，決策謬誤與錯綜複雜的利益分配，導致形象破產！進一步，更影響到派系盤整與民意動向，甚至漁利私人，殃及民生，並且危及賴清德和民進黨立委的整體選情。

但是，由於民進黨領導階層，各護其短，師心自用，始終舉棋不定，拖到了最後一刻才不得不將其撤職。

這是典型的「選舉式民主」失敗案例；卻不是強調分權制衡、有限政府、責任政治與法治官箴的「自由民主」。過去七年多來，執政黨始終堅持唯我獨尊，五權盡攬，而且愚弄民粹，動用網軍，知法玩法！變成不折不扣「民選的獨裁」（electoral autocracy）。儘管民進黨一直以「選舉精算師」自豪，但天道好還，一蛋知秋。現在終因違逆自由民主原則，敲響了民意反噬的警鐘。

（作者為政治學者、民主文教基金會學術顧問）

陳吉仲 民進黨 雞蛋

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