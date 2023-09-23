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年輕人不讓座… 李昂不必生氣

聯合報／ 陳宏銘／退休教師（桃園市）

前幾個月，我常搭火車到鶯歌畫瓷器。

搭火車時，我原本不太敢坐博愛座，總自以為自己還年輕，坐博愛座的時候有點心虛。

所以我坐在博愛座時總有些忐忑不安，總會故意翻轉老人卡，時不時故意秀給其他乘客瞧瞧，想告訴大家，別以為我年輕，我是法定老人啊！

直到後來幾次，遇上年輕人主動讓出博愛座，並呼我為「北北」，要我慢慢走，要我注意腳步時，我才恍然大悟，我在別人眼中已經是個十足的老翁了。從此以後，我才心安的坐在博愛座打盹。

不過，我坐博愛座的時候，總會讓位給孕婦，抱小孩的婦人，或是看來需要座位的人。

聽聞李昂抱怨，表示搭乘捷運時，年輕人不讓座，我覺得李昂不必生氣，一則代表她外表還年輕，二則可能真的遇到也需要座位的年輕人。

我搭車沒碰到李昂，不然，我一定樂意讓出我的博愛座，畢竟，我是看她的小說長大的，李昂，是我年輕時的偶像。

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