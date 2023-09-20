全民防衛委員會 才叫得動部會

國民黨總統參選人侯友宜投書美國「外交事務」期刊，除具體說明其應對兩岸關係、維護國家安全之「三Ｄ戰略」，也拋出成立內閣層級之「全民防衛動員委員會」，並由行政院副院長兼任主任委員，此一與民進黨政府主張不同，卻又切中時弊的政策，令人印象深刻。

目前在國防部下，雖已成立全民防衛動員署（全動署），負責「協助行政院與所屬機關（構）、直轄巿、縣（市）政府全民防衛動員政策之規畫、督導及執行」與「其他有關全民防衛動員及軍事動員業務之整備事項」。但全動署以國防部所轄三級機關的位階，卻要協調、規畫涉及包括經濟部、交通部、內政部與各直轄市等多個「上級機關」的動員事務，在實務上根本難以有效推動。

以《全民國防手冊範本》為例，在去年四月公布後，立即引發各界「不食人間煙火」的批評；但對第一線承受主要抨擊的全動署來說，其實有苦難言。因為在手冊所羅列的情況中，只有「後備軍人動員資訊」是國防部直接業管，其餘事項則分別由至少六個中央部會與各地方政府主管。在每一個位階都比自己高的情況下，全動署就算覺得有問題，也無能力與膽量將其退回。

後來在各界批評聲浪中，全動署只得重新修改。不過，國防部原本宣示要在去年九月公布修改後的版本，但修訂後的《全民國防應變手冊》卻是到今年六月才公布。僅僅是手冊修訂，全動署就需要花上十四個月，才能換得各上級機關的配合。

因此，侯市長建議比照退輔會，透過修法與立新法的方式，成立內閣層級之「全民防衛動員委員會」，並由副閣揆兼任主委，才有可能叫得動其他中央部會，真正做到全民防衛動員的政策統合工作。至於現行的全動署，在移撥部分人員業務至「全民防衛動員委員會」後，可調整為「國防部動員署或動員司」，專門負責國防部管轄範圍內的動員整備工作，就不會疊床架屋。

至於國會監督問題，在民國一百年行政院組織再造前，當時的行政院消費者保護委員會，即由副閣揆兼任主委，也常態性就委員會職掌事項，前往立法院主管委員會備詢。因此，由副閣揆兼任主委，既能有效提高全民防衛動員整備的效率，也能接受全民與立法院的監督。