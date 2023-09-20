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成本小代價輕 難怪心靈導師盛行

聯合報／ 王瑞琪／諮商心理師（新北市）

正當大家在為「八十分鐘兩萬三千元」的談話費咋舌的時候，我與幾位心理師同行有機會針對此事談了一下，大家的看法很一致：做個「心理師」多辛苦，做「心靈導師」成本低、代價輕，難怪前仆後繼，連副總統參選人也要在百忙之中幹這個活兒賺大錢。

在台灣，想要成為一個合格合法的心理師，需要讀相關科系的研究所，取得紮紮實實的碩士學位，然後實習一年；實習成績過關之後，還要參加國家考試，考試及格才能取得心理師的資格。這流程從大學開始至少要七年，成本相當高；覺得自己「天賦異稟」、「天縱英明」的心靈導師們，怎麼會願意花這麼多的時間來走這流程？

還有，一位心理師每六年要換證一次，換證的重要條件就是：六年內必須有一百廿個學分的課程證明，保證這位心理師是持續進修、與時俱進的。醫師護理師等醫事人員換證，也需要繼續教育學分，心理師只是比照辦理而已。

至於非法經營心理諮商事業的代價，《心理師法》清楚地規定了非法從事「心理諮商」或「心理治療」的罰則：未領有臨床心理師或諮商心理師證書者，使用臨床心理師或諮商心理師之名稱，第一次處三萬元以上九萬元以下罰鍰；第二次處九萬元以上十五萬元以下罰鍰；第三次以上處十五萬元罰鍰（此處所指之「名稱」非僅為名稱而已，應以實際從事之行為為準）。如此輕的罰則，怎麼能讓「心靈導師」們心生畏懼？

正經循著讀書、考試及格途徑才擁有心理師身分的人，敢不敢收「八十分鐘兩萬三千元」這種價碼呢？我們幾個守法的心理師都搖了頭。我們愛惜「心理師」這塊招牌，不會做這種殺雞取卵的事。至於，哪些人不怕殺了雞、取了卵呢？就留給聰明的您自己判斷吧！

實習 護理師 醫師

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