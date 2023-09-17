星期透視／台灣要有平衡的智慧

美國從川普開始調整對中政策，改合作夥伴為競爭對手，其後新冠疫起加上香港、新疆紛擾，西方國家出現反中抗中情緒，疫情後，平衡交往政策逐漸回籠。

事實上，中國與周邊國家的摩擦並未減少：菲律賓總統小馬克仕上台後，中菲南海主權爭端激化，年初中國民兵船侵入菲中業島水域，馬尼拉決定新增四基地給美軍使用；八月，菲指稱中國海警船阻該國補運仁愛礁。澳洲支持國際社會前進大陸對新冠溯源調查並議論疆、港問題，並和英美簽署被認為圍中的ＡＵＫＵＳ協議。

最近又因日方排放核廢水，導致中方全面禁止日本水產品進口。今年以來，中印領導人多次同台，但因邊境衝突未解，雙邊峰會求之不得。新德里G20峰會，習近平選擇缺席。

雖然如此，但中國的政經實力，迫使各國對中放棄選邊對抗，改採平衡避險、政經分離、以交往取代圍堵，管控國安風險。

英國與美澳簽訂三邊安全協議，協助澳洲發展核子潛艦，最近逮捕兩中國間諜，商貿部長卻以中國經貿地位重要，拒絕將中國界定為敵國，首相府則稱「利用機會進行交往而非在邊上叫囂」。

澳中去年五月重啟部長級對話，今年三月中方恢復澳媒進口，八月取消對澳大麥三年制裁性關稅，澳總理艾班尼斯可望年內訪中。九月東亞峰會上，日本岸田首相稱，將和習近平「一同建構穩定且建設性的中日關係」，並尋求年底前訪中。

美國拜登政府摸索一陣子後，新的對中政策著重政經分離、管控國安風險。上個月美國商務部長蕾蒙多訪中時稱，九十九％的對中貿易無涉出口管制。華為晶片突破，國安顧問蘇利文稱維護「小院高牆技術管制」，亦即狹窄的聚焦於國安疑慮，而非廣泛的商業脫鉤。月初，美貿易代表署決定延長大陸三五二進口關稅豁免。最近反中大將眾院美國與中共戰略競爭委員會主席加拉格稱，委員會將全力阻止美中走向戰爭。

在台灣，兩岸氛圍似乎也出現變化，抗中兩字似已過眼雲煙，政治人物訪中即親中的說法也不再有說服力。然而，每位參候選人的兩岸陳述皆止於口號，未見完整論述。最近哈佛大學教授華特提醒台灣要有「平衡的智慧」，舉例前眾院議長裴洛西來台，徒予中共改變現狀口實。國際關係學大師米爾海默建議，若欲防止戰爭，台灣必須告別台獨、不挑釁並和陸方互動接觸。

日昨賴清德稱，透過和平協議和九二共識讓渡主權得到的和平，都是假和平。然而，賴主張事實獨立，連反中最烈的美國政治人物都退避三舍，這是「平衡的智慧」嗎？

去年到英國進修博士學位的中國留學新生達三千人，美印沙烏地加總不過兩千，這是中英和平交往的底蘊。在賴清德的「真和平」裡，有大陸留學生這塊嗎？今年前八個月兩岸貿易額下降逾兩成，台灣損失五千兩百七十億元，賴的和平圖裡，如何平衡？

國際關係錯綜複雜，政策因時因地制宜，意識形態治國可休矣！（作者為文化大學國發大陸所講座教授兼所長）