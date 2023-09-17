一錯再錯 陳吉仲該下台

農業部長陳吉仲終於現身公布進口蛋的流向，表示一億四千多顆的進口蛋中有超過三成封存銷毀，五千多萬顆的蛋不會流到市面。

台灣的蛋蛋危機從去年引爆到現在，從吃不到蛋演變成可能吃到可能有影響健康之虞的進口蛋，並且其中還隱含著各種不當的利益輸送，如今這三成多的將銷毀蛋將造成多少國庫的損失，難道身為主管單位首長的陳吉仲不該下台嗎？

台灣的蛋商早已表示去年缺蛋危機除了自然因素外，有大部分是人為不當干預所造成，當時的農業主管單位，推諉是自然因素所造成，無法立即因應造成蛋價上漲的同時，也引發民眾的搶蛋潮。而在經過漫長的蛋蛋憂愁後，民眾方逐漸不再有「蛋事又何奈」的哀怨。

可是，沒想到爆發出超思的進口蛋利益輸送問題後，又再度引發進口蛋的問題連環爆，其中涉及到進口蛋的標示、是否過期等，民眾從去年缺蛋危機變成吃蛋驚嚇指數破表，不知道之前吃的是不是進口蛋？有沒有吃到壞蛋、臭雞蛋還是抗生素過高的混蛋？

在超思進口蛋問題浮現後，農業部等相關單位還是遮遮掩掩，拿出好幾套說詞，表示當中並未涉及不當利益輸送，也沒有任何不法問題，但每提出一個說詞就引發更嚴重的問題，如今在民意代表持續追蹤下，抗生素蛋、病雞蛋、日期標示不清的問題蛋都一一浮現，在難以掩蓋問題並神隱五日後，陳吉仲才在各方壓力下承認有超過三分之一的蛋將銷毀！

直言之，這些進口蛋已非單純的食安問題或是利益輸送問題，這些蛋的銷毀更將浪費國家預算數億元，這筆帳要算誰的？由全民來負擔，合理嗎？陳吉仲沒有任何的政治責任嗎？這樣的錯誤政策真的是比貪汙還可怕，其後果將不只是浪費國家經費而已，恐怕將會再度引起缺蛋危機，不僅只是民眾吃不到蛋，而是民眾不敢再吃蛋、害怕吃雞蛋的相關加工食品。

特別是農業部一再強調這些進口蛋有一部分是流到加工品業者，民眾聽了不是會更加驚恐，搞不清楚有那些蛋加工品使用到進口蛋？若此一恐懼效應擴大，則會有更多的廠商受到波擊，屆時對台灣的經濟又會是一大衝擊，可是農業部似乎也無所謂，行政院也不敢對陳吉仲怎樣，看來仍會讓他至少撐到選舉結束。

去年的蛋蛋危機，似乎讓當時還是農委會的陳主委快要下台，但沒想到農委會升為農業部後，陳吉仲非但沒有走人，還是依然故我，沒有記取教訓，同時更擴大問題，讓缺蛋變危蛋，這樣的部長，為什麼行政院跟小英總統還不讓他走人？台灣民眾只想吃一顆健康又安心的蛋，有那麼困難嗎？這種最小的生活基本需求都難以滿足嗎？難道整個民進黨政府早已是一籃子臭蛋加壞蛋，所以就不在乎多一個混蛋？