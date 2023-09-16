當考試領導教學 雙語政策只是理想

二○三○雙語政策執行，近期傳出四個班逾百人，只有一名學生聽得懂雙語上課，或學生聯絡簿出現「晶晶體（中英文交錯）」，引來家長痛批，全教總據此也再度呼籲教育部應檢討、甚至暫停雙語政策。即便雙語反對聲浪不小，賴副總統透過「國家希望工程」國政願景發表會，表示雙語推動是執行問題，但考量英文為國際溝通主要語言重要角色，要用國家團隊與更包容的方式持續前進。

筆者以為，賴副總統作為明年總統候選人，對當初力推政策自然有其堅持，不過，台灣教育現場結構面與新興雙語政策有著根本思維矛盾，不得不慎。

台灣長期考試領導教學，英文課以字彙、文法、閱讀與寫作考試內容為主，進階聽力與口說部分，卻較為吃力；考試導向英語學習，屬於國內層次競爭力，但無法應用在長期全球化情境。如日常生活遇到外國人，常聽不懂，也說不出來，台灣多數學生學英文就是為了考試，是結構使然。

雙語政策立意與升學考試不同，雙語政策著眼國際溝通力，當英文現為國際主要使用語言，多些不同科別「專業英文」學習，配合「課式英文」，透過溝通導向雙語課程教育，重視真實情境應用，有別於學英文僅為考試學習動機，也與素養導向教育目標符合。

現行雙語推動採鼓勵、漸進調性；目前雙語各科教學、教育部限制語言（英文）不得納入評量，大考也未見雙語出題，除考量教學現場多數老師備課負擔與雙語執行能力外，政策制定者也或許是避免雙語成為新型態升學考試內容。

即便現行雙語執行採取溫和漸進方式，但也因為大考不考雙語，當考試領導教學，許多學科老師認為雙語程度上阻礙了趕課與考試內容，這是現實與理想面的根本矛盾。

升學考試與雙語政策各自有不同教育目標，包括文化性再製、自我認同，甚至國家發展方向考慮，有著各自的想像。終究，雙語政策與升學考試可說是新興和傳統教育意識形態，也無怪乎在此議題有不同看法與堅持。

「十年樹木、百年樹人」，若雙語要持續推動，多方持續建設性對話與行動仍是關鍵，如何異中求同，建構校園共好與多贏的學習環境，考驗主事者決心與智慧。