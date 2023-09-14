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民進黨比抹對手的黑更黑

聯合報／ 張南豐／商（台中市）
超思進口巴西雞蛋誤標效期，主動全面回收下架。圖／聯合報系資料照
超思進口巴西雞蛋誤標效期，主動全面回收下架。圖／聯合報系資料照

超思公司為農業部進口巴西雞蛋，不僅問題多多，還凸顯農業部失能，產生食安疑雲，簡直成了「混」蛋。

資料顯示，巴西雞蛋最後一批是五月卅日裝船離港，經過漫長的四十八天海運，竟然能在台灣標示製造日期九月五日、保存期限十月五日，長達四個月。即便台農蛋品公司標示錯誤，但問題是，五月卅日的前一天是母雞下蛋日嗎？

其次，這批雞蛋明明是七月十七日抵達台灣，從拆櫃、檢疫到洗選分裝，為何標示製造日期要拖到九月五日？這中間的五十天到底發生了什麼事？公衛出身的行政院長陳建仁和習慣以醫師自豪的副總統賴清德，為何都緊閉雙唇沉默不語？最耐人尋味的是總統蔡英文，人在非洲竟還力挺農業部，猶如盲目力挺去年「小英男孩」林智堅的雙碩士論文抄襲，不分是非。

按照蔡政府農業部的說法，國內雞蛋的保存期限大約只在四周左右，為何巴西雞蛋能超過四個月？同樣的邏輯，進口美國萊豬及日本福島食品，到底農業部和衛福部等相關單位有沒有把關呢？過去擅長批評國民黨執政「黑箱」的民進黨政府，比抹黑敵對的黑還要黑。

農業部 雞蛋 巴西

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