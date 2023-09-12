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民進黨也學會要五毛給一塊

聯合報／ 鄭自隆／政治大學傳播學院兼任教授（台北市）

九○年代政壇與江湖傳言，某省級首長對地方要求，不但來者不拒，甚至要五毛給一塊，地方提出建設計畫，假設經費五百萬，首長會批示，要做就做最好的，給一千萬，地方官員民代無不感念，不但聲望崇隆，而且力量深植。

執政兩任，民進黨也學會要五毛給一塊，高雄前鎮漁港整建，起初地方只要求三千萬，作為維護漁港基本運作及碼頭泊地疏浚之用，但當時行政院長蘇貞昌表示，要改造就要一次完成，於是經費從十億提高到五十億，再追加至八十一億。

前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，改造計畫中有一項是船員會館，斥資四億餘元興建，主要服務外籍漁工，不要讓船員卸貨補給後只能在港邊公廁的水龍頭沖澡；除旅館外，還有餐廳、穆斯林祈禱室，房價也不貴，二人房一晚一千五百元、四人房二千五百元，採ＯＴ方式，完工後交由高雄區漁會營運。

立意很好，應該鼓鼓掌，但是會館即將完工驗收，包含營運單位、船東、船員都不看好，認為會淪為「蚊子館」。台灣的確到處有蚊子館，公共建設首長剪綵風光開幕後，就去養蚊子，乏人問津。

問題在哪裡？問題在公共建設的「想當然爾」規畫，主其事的人想像美好，忽略使用者需求與現實困境，外籍漁工離鄉背井討生活，省一分錢就是一分錢，泊岸後仍然住船上，有冷氣、有WiFi，也有免費飯吃，他們會花錢住旅館吃餐廳嗎？

這種菁英遙望天邊彩虹所形成的決策，藍綠都有。舉個台北人記憶猶新的案例，就是建成圓環改建，這是馬英九在市長任內的「政績」之一。

圓環是日治時代規畫，逐漸演化為庶民小吃攤集中地，從白天營業到夜晚，是早年南部人來台北必去景點，九○年代遇兩次火災，雖浴火但仍然重生，不過的確建物老舊也有消防問題，所以馬英九決意拆掉重建。

決策沒有問題，但規畫出了問題，找來名建築師規畫玻璃帷幕大樓，有冷氣、有電梯，外觀美輪美奐，但市民與攤販罵聲連連，進駐者無生意可做，淪為蚊子館，最後拆除。

市民與攤販為什麼不埋單？建築規畫與庶民小吃攤消費習慣完全不符，玻璃帷幕冷氣間，攤子油煙如何排出；扣除攤架、冰櫃，空間能擺進的桌椅只剩兩三張，生意如何做；早期圓環，攤商互通有無，上百家小吃，客人坐上甲攤椅子，只要揮手就可點乙攤丙攤的東西，不需跑攤光顧，而新設計分區林立，每區僅三、四攤，這項極具台灣人情味的特色完全消失。

蚊子館案例比比皆是，公共建設「要五毛給一塊」沒問題，問題是一塊錢有沒有用在刀口上，否則被苛扣退休金的公教人員，可要哭哭。

蚊子館 馬英九

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