生技產業 能否創造另一座護國神山

台積電在半導體產業因代工製造興起壯大，成為台灣的護國神山，因此有不少人聯想，是否在生技產業可以複製台積電模式，創造出另一座護國神山？

生技產業的代工公司，簡稱為CDMO，原意為受託開發製造公司。自新冠疫情開始，因疫苗需求量大增，原廠來不及製造，CDMO乘勢而起。但在生技產業，將研發與製造分開，會不會成為一主流趨勢，值得探討。

世界生技產業，仍以藥品（包括疫苗）為主流，去年全世界所謂專利藥市場約八千億美元，而學名藥市場約一千億美元。一種新藥開發，首先要針對疾病之治療，設計製造出有效成分，還必須加入佐劑，以確保安定性、可加速吸收等條件，才能建立一完整配方。其次再進行動物實驗，及三期人體實驗，得到有關機構，如美國FDA之許可，拿到藥證，才能開始製造販售。新藥開發，雖然風險大，費時甚長，但一旦取得專利，獲得藥證，可以享受一段高獲利的銷售期。

近年來台灣有幾家CDMO公司發展迅速，政府於前年底通過的生技醫藥產業發展條例，亦納入CDMO適用租稅優惠，國發基金亦挹注CDMO產業發展，但和世界領先的CDMO公司相比規模仍小。如果只靠擴大產能、降低價格來競爭，恐非大陸、南韓大廠對手，只有靠發展出獨特的製造技術，才是不二法門。

至於如何發展出獨特的製造技術，筆者建議國內的CDMO公司，及早和國內發展新藥、新劑型或創新平台技術的公司合作。國內新藥研發公司規模不大，通常完成人體第一、二期實驗成功後，即將技術出售，因為第三期人體實驗規模大，可能需上億美元經費，一旦失敗，損失太大。但國際大廠從國內新藥公司完成技轉後，若人體第三期實驗成功，產品商業化後獲利可能以倍計。如果CDMO與新藥公司及早合作，在評估有機會成功完成人體第三期實驗時，應努力爭取政府或公司法人補助支持，獲得足夠資源完成第三期人體實驗，如能成功並取得藥證，可以快速建立量產系統，完成產品商業化。

現在台灣的CDMO公司規模尚小，如果策略正確，彎道超車，數年內也可迅速成長。以瑞士為例，雖然僅有八百多萬人口，但是卻擁有二家藥廠羅氏和諾華，名列世界前十大，CDMO公司Lonza營業額亦為世界上第一。台灣除了半導體製造業稱雄世界，在醫療研發上亦有相當的能力，把研發和製造二種優勢基因加在一起，既合作又分工，假以時日，台灣生醫產業應能在世界占一席之地。