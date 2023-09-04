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和平才是給國軍的最大支持

聯合報／ 董佩芬／榮眷（台北市）

據九月三號「軍聞社」發布的一則消息，總統蔡英文及副總統賴清德，分別在臉書上發文稱「政府要給國軍最大支持」，明年度的國防總預算達到六○六八億元，創下歷史新高。言下之意，要錢給錢，你們還有什麼抱怨？

總統與副總統真誤解了！站在曾是軍人眷屬的立場，錢不能完全解決問題。夫婿服務軍旅廿八年，讓我一輩子忘不了的兩件事，一是我們結婚十天婚假期滿，先生即告別搭船回到外島。二是生兩個孩子，從胎檢無人陪伴，到臨盆一個人帶著簡單的盥洗用具，搭計程車去三軍總醫院，看著其他產婦都有先生陪著，只有我一個人孤零零地進入產房，那種滋味讓我幾度後悔這樁婚事。要不是先生一再安撫，加上我體諒國家需要，真不知婚姻還能不能維持下去？

「打起黃鶯兒，莫教枝上啼；啼時驚妾夢，不得到遼西」，這是唐代詩人金昌緒所作《春怨／伊州歌》，形容丈夫遠去戍守邊關，可惡的黃鶯一早把人吵醒，無法在夢中去遼西相會；我遂敲打樹枝，趕走樹上的黃鶯，不讓牠在樹上叫。

另一首出自唐代詩人陳陶所作的七言絕句《隴西行》：「誓掃匈奴不顧身，五千貂錦喪胡塵；可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人。」戰死沙場的戰士，已成為河邊枯骨，但他心愛妻子還不知道丈夫已經戰死，仍然是她的春閨夢裡人，讀來更讓人掉淚。

這種感受刻骨銘心的感受，總統、副總統能體會嗎？「一將功成萬骨枯」，身為一個過去是軍人眷屬、兩個孩子的母親，虔誠期盼民進黨蔡政府，若真有心給國軍最大支持，請不要一再以台獨挑起兩岸緊張，做美國日本的馬前卒，更不必選舉到了就變相拿公帑收買人心。

詩人 軍人 國軍

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